Coches y Motos 13 ABR 2026 - 21:07h.

190 CV, consumo que ronda los 5 litros y espacio para toda la familia

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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Mientras muchos miran a los nuevos SUV chinos, el Nissan Qashqai vuelve a escena con fuerza. No es un modelo cualquiera. Fue el que popularizó este segmento en Europa. Y ahora, en su tercera generación, recupera protagonismo con una propuesta muy equilibrada y pensada para el día a día.

En diseño, mantiene una estética moderna y reconocible. Es elegante. Pero también robusto. Se enfrenta a rivales como el Kia Sportage o el Volkswagen Tiguan, pero sigue destacando por su equilibrio general. No busca exagerar. Busca convencer.

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Para muchos, el mejor Nissan Qashqai es el e-Power

Antes de entrar en cifras, hay que entender su gama. Existen versiones gasolina mild hybrid, pero la más interesante es la e-Power. Es la que nos ocupa. ¿Por qué? Porque combina lo mejor de un eléctrico con la autonomía de un gasolina. Sin enchufes. Sin complicaciones.

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Esta versión mantiene las medidas de la gama. Ofrece un tamaño ideal, con 4.425 mm de largo y una batalla de 2.665 mm, lo que garantiza espacio interior y confort. El maletero también cumple con nota, con 504 litros, ampliables hasta 1.593 litros. Un SUV práctico para familias y escapadas.

En cuanto al precio, parte de 37.314 euros, pero actualmente se anuncia desde 34.900 euros al contado o 33.650 euros financiado. Esto supone un descuento de 3.664 euros, que lo posiciona frente a nuevos competidores. Una oferta muy competitiva en su segmento.

Así es el Qashqai e-Power

La tecnología e-Power es diferencial. Combina un motor eléctrico con un bloque de gasolina que actúa como generador. Entrega 190 CV y 260 Nm, con una conducción suave y silenciosa. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza los 199 km/h, con un consumo de solo 5,1 l/100 km.

El equipamiento también es un punto fuerte. Desde el acabado Acenta incluye pantalla de 12,3 pulgadas, conectividad completa, control de crucero inteligente y múltiples asistentes de seguridad. En definitiva, un SUV que combina tecnología, eficiencia y un enfoque práctico pensado para quienes buscan libertad real al volante.