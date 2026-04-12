Coches y Motos 12 ABR 2026 - 22:03h.

Espacio para toda la familia, 158 CV de potencia y un equipamiento de carácter premium

Renault convierte el Twingo en una ganga

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Los SUV chinos están acaparando titulares. Modelos cada vez más baratos. Y cada vez mejor equipados. Pero mientras todos miran hacia Asia, Renault mueve ficha con un producto sólido. El Renault Austral quiere seguir siendo protagonista en Europa.

En cuanto a tamaño, encaja perfectamente como SUV familiar. Mide 4.510 mm de largo, 1.843 mm de ancho y 1.621 mm de alto, con una batalla de 2.667 mm. Además, ofrece un maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.525 litros. Y rivaliza con modelos como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai.

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El Renault Austral está rebajado

Su precio de acceso sobre catálogo es de 33.136 euros. Sin embargo, actualmente lo encuentras anunciado en la web de Renault con un descuento de 4.921 euros. Su precio pasa de unos 33.008 euros al contado a 28.215 euros financiados. Una rebaja para competir en un segmento muy exigente.

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Bajo el capó encontramos la versión de acceso. Un motor gasolina MHEV de 158 CV y 270 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio automático tipo CVT y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos.

El consumo se sitúa en 6,5 l/100 km, con una eficiencia correcta. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, lo que supone ventajas en ciudad. Un punto importante frente a muchos rivales tradicionales.

Su equipamiento también está a la altura

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el acabado Evolution incluye cuadro digital, sistema openR link con Google, climatizador bizona y cámara trasera. También suma faros LED y conectividad completa.

En seguridad, el nivel es alto. Incorpora frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril. A esto se añaden sensores de aparcamiento y múltiples asistentes.

El interior ofrece buen confort. Asientos cómodos, materiales correctos y espacio suficiente. Además, incluye detalles prácticos como los asientos traseros abatibles y múltiples huecos.