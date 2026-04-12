La alternativa, para muchos más bonita al Skoda Karoq, se consolida como un SUV familiar moderno y equilibrado

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 06:19h.

El Karoq sigue siendo una buena opción, pero el nuevo Volkswagen Tiguan es mejor en todo

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Volkswagen Tiguan se ha consolidado como una de las referencias dentro del segmento de los SUV familiares compactos, especialmente tras el reciente estreno de su nueva generación. Su evolución no solo responde a una actualización estética, sino a una revisión profunda de su planteamiento, posicionándose como una opción más moderna, tecnológica y equilibrada frente a rivales consolidados como el Skoda Karoq, cuyo ciclo comercial ya evidencia un enfoque más veterano.

La llegada de esta nueva generación refuerza el papel del Tiguan como modelo clave dentro de la gama SUV de Volkswagen. Su diseño adopta líneas más limpias y actuales, con una estética más sofisticada que transmite mayor calidad visual. En este sentido, se distancia claramente de propuestas más conservadoras como la del Karoq, cuyo lenguaje de diseño se mantiene prácticamente inalterado desde su lanzamiento, mostrando una menor evolución en términos de imagen.

El Tiguan mantiene unas dimensiones propias del segmento, con una longitud que supera ligeramente los 4,5 metros, lo que le permite ofrecer un habitáculo amplio y bien aprovechado. La configuración interior ha sido revisada con un enfoque más digital, incorporando nuevas soluciones tecnológicas y una disposición más limpia de los elementos, reduciendo la presencia de mandos físicos en favor de superficies táctiles y pantallas de mayor tamaño.

Un enfoque más actual frente a un rival consolidado

El Skoda Karoq, pese a seguir siendo una opción válida por espacio y funcionalidad, acusa el paso del tiempo frente a un Tiguan completamente renovado. Lo destacable en este caso es que el modelo alemán no solo mejora en diseño, sino también en calidad percibida, con materiales más cuidados y un ensamblaje que transmite mayor solidez. Este salto generacional se traduce en una experiencia más refinada tanto en marcha como en el uso cotidiano.

Otro de los aspectos clave del Tiguan es su capacidad de carga, con un maletero que supera los 650 litros, una cifra destacada dentro del segmento. Esta característica refuerza su enfoque familiar, permitiendo afrontar viajes largos con comodidad y sin comprometer el espacio para los ocupantes. Por otro lado, la modularidad interior facilita adaptar el vehículo a diferentes necesidades, desde el uso diario hasta escapadas de mayor exigencia.

En marcha, el Tiguan apuesta por un equilibrio claro entre confort y estabilidad. La nueva generación introduce mejoras en aislamiento, suspensión y eficiencia, ofreciendo una conducción más refinada. Por todo ello, se posiciona como una alternativa más avanzada frente a un Karoq que, aunque sigue cumpliendo en términos prácticos, no alcanza el mismo nivel de modernidad ni en tecnología ni en percepción global del producto.

En conjunto, el Volkswagen Tiguan representa una evolución clara dentro del segmento, con una propuesta que combina diseño, tecnología y funcionalidad en un paquete más actualizado, consolidándose como una de las opciones más completas en el ámbito de los SUV familiares.