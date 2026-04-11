Más bonito que el Toyota Corolla y, para la mayoría, más tecnológico: el compacto que destaca en su segmento

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 13:22h.

Ocho generaciones después, sigue siendo una referencia en España y en todo el mundo

Toyota tiene una nueva maravilla

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En un segmento cada vez más competido, modelos como el Toyota Corolla siguen siendo una referencia. Fiable. Eficiente. Muy equilibrado. Pero hay alternativas que han dado un paso más en diseño y tecnología. Y aquí es donde aparece el Volkswagen Golf. Un modelo que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Más digital. Más refinado. Y con una imagen más atractiva que nunca.

Sus proporciones siguen siendo un acierto. Con 4.282 mm de largo, 1.789 mm de ancho y una batalla de 2.620 mm, ofrece un equilibrio perfecto entre tamaño exterior y espacio interior. Todo bien aprovechado. El maletero, con 381 litros, responde a lo que se espera en este segmento. Suficiente para el día a día. Y práctico para viajes o uso familiar.

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Un icono en nuestras carreteras que sigue marcando tendencia

Pero donde realmente marca diferencias es en su gama mecánica. El Golf ofrece una oferta muy amplia. Motores gasolina de 116, 150, 204 y 333 CV, diésel de 116 y 150 CV, híbridos ligeros y versiones PHEV de hasta 272 CV.

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Además, el precio arranca desde 25.500 euros financiados o 25.800 euros al contado, lo que lo mantiene competitivo frente a sus rivales directos.

Así es el Volkswagen Golf más barato

Estas cifras son para la versión de acceso monta un motor 1.5 TFSI de 116 CV y 220 Nm de par máximo, con cambio manual y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, alcanza los 203 km/h y firma un consumo de 5,3 l/100 km.

En equipamiento, incluso el acabado base sorprende. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED y el sistema App-Connect Wireless con Apple CarPlay y Android Auto.

El interior destaca por el Digital Cockpit PRO, totalmente configurable. Una solución moderna que refuerza su carácter tecnológico.

También incorpora climatizador Climatronic, control de crucero adaptativo y asistentes como Front Assist o Lane Assist, pensados para mejorar la seguridad.

No faltan detalles prácticos como sensores de aparcamiento, múltiples puertos USB-C y conectividad avanzada con servicios digitales.