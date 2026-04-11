Coches y Motos 11 ABR 2026 - 21:57h.

El nuevo Tiguan va a seguir siendo una de las mejores opciones en su segmento

Volkswagen para la producción del Golf

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El Volkswagen Tiguan híbrido se posiciona como una de las respuestas más contundentes de la marca alemana ante el creciente protagonismo de los SUV de origen chino. En un contexto donde el precio se ha convertido en un factor decisivo, este modelo irrumpe con un descuento que alcanza los 13.238 euros, reforzando su competitividad sin alterar la base de un producto consolidado dentro del segmento.

Esta estrategia combina una mecánica electrificada con una rebaja significativa, lo que permite al Tiguan mantenerse como una opción relevante frente a propuestas más recientes. No es ningún secreto que el avance de nuevos fabricantes ha obligado a las marcas tradicionales a reajustar su posicionamiento, y este modelo ejemplifica ese cambio de enfoque.

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A nivel estético, el Tiguan mantiene una línea reconocible, con una imagen sobria y robusta que ha definido su identidad desde sus primeras generaciones. Las actualizaciones introducidas refuerzan su presencia sin romper con el diseño original, lo que contribuye a consolidar su carácter dentro de la gama Volkswagen. Esta continuidad visual también responde a una estrategia que prioriza la coherencia frente a cambios radicales.

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El interior sigue apostando por la funcionalidad y la calidad percibida. La disposición de los elementos, junto con la digitalización del cuadro de instrumentos y el sistema multimedia, permite ofrecer una experiencia de uso intuitiva. Los materiales y acabados mantienen un nivel acorde a su posicionamiento, reforzando su enfoque como SUV familiar.

Hibridación enchufable y enfoque competitivo

La principal novedad de esta versión reside en su sistema híbrido enchufable, que combina un motor térmico con uno eléctrico para mejorar la eficiencia global del conjunto. Este sistema permite realizar trayectos en modo completamente eléctrico, especialmente en entornos urbanos, reduciendo consumos y emisiones.

En este sentido, el Tiguan híbrido ofrece una solución equilibrada para quienes buscan una transición hacia la electrificación sin depender exclusivamente de la recarga. La autonomía eléctrica, junto con la posibilidad de utilizar el motor de combustión en viajes largos, amplía su versatilidad y lo adapta a distintos escenarios de uso.

El comportamiento dinámico mantiene el enfoque habitual del modelo, con una conducción orientada al confort y la estabilidad. La suspensión absorbe correctamente las irregularidades, mientras que la dirección ofrece una respuesta predecible, favoreciendo una conducción segura y sin sobresaltos.

Por otro lado, el espacio interior y la capacidad de carga continúan siendo aspectos clave en su propuesta. La modularidad del habitáculo permite adaptar el vehículo a diferentes necesidades, reforzando su carácter práctico dentro del segmento SUV.

Así, el Volkswagen Tiguan híbrido se consolida como una alternativa sólida frente a la nueva competencia, combinando electrificación, precio ajustado y una fórmula conocida que sigue funcionando en un mercado cada vez más exigente.