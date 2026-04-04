El nuevo Audi es el SUV más atractivo de la marca

Coches y Motos 04 ABR 2026 - 19:44h.

Tecnología y lujo al servicio de los conductores más exigentes

Audi tiene un problema grave

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El Audi Q6 e-tron y su versión Audi Q6 Sportback e-tron representan un paso adelante. No son completamente nuevos. Pero sí han sido actualizados en lo importante. Y eso cambia mucho su percepción. No es una revolución total. Pero sí una evolución muy bien pensada. Que mejora lo que ya era bueno. Y que convierte al Q6 en uno de los SUV eléctricos más atractivos de Audi.

Por fuera, mantienen su esencia. Proporciones equilibradas. Imagen robusta. Y ese toque tecnológico tan propio de Audi. Pero ahora lo que realmente marca la diferencia está en el interior. Más moderno. Más digital. Y mejor resuelto.

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Los Audi Q6 e-tron ahora son mejores

El nuevo sistema MMI es uno de los grandes protagonistas. Interfaz más intuitiva. Mejor conectividad. Y una integración total con el smartphone. Incluso permite interactuar con el cuadro digital o la pantalla del pasajero.

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También hay cambios físicos. El volante se rediseña. Recupera botones físicos. Algo que muchos pedían. Y que mejora la experiencia de uso. Más cómodo. Más preciso. Más lógico.

Las dimensiones lo sitúan en el corazón del segmento premium. Con 4.771 mm de largo y una batalla de 2.889 mm, ofrece mucho espacio. El maletero de 511 litros completa un conjunto muy práctico.

Cuatro versiones mecánicas y más de 600 km de autonomía

En el apartado mecánico, la gama es muy amplia. Versiones de 292, 326, y 517 CV. Además, el Q6 quattro mejora desde 388 hasta 428 CV tras una actualización de software. Más rendimiento sin cambios físicos.

Las baterías son de 83 o 100 kWh. Y permiten superar los 600 km de autonomía en las versiones más eficientes. Un dato relevante. Sobre todo frente a rivales eléctricos premium. El sistema de regeneración también mejora. Permite incluso detener el coche sin usar frenos. Una conducción más eficiente. Y más suave en el día a día.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Incluye faros Matrix LED, cámaras 360º y asistentes avanzados. También asientos eléctricos con memoria y sistema de sonido específico.

Destaca el asistente de conducción adaptativa. Más preciso. Capaz de ajustar la velocidad según señales o condiciones de la vía. Incluso anticipa situaciones gracias a los datos de navegación.

El sistema Park Assist Pro también sorprende. Puede memorizar maniobras. Y aparcar de forma autónoma. Incluso desde el móvil. Un nivel tecnológico muy alto.

El precio arranca en unos 55.000 euros. Y supera los 107.000 euros en las versiones más potentes. No es barato. Pero tampoco pretende serlo.