El SUV más elegante de Ford es la compra perfecta para los que quieren calidad sin pagar marca

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 14:13h.

243 CV de potencia, consumo de mechero y casi 70 km de autonomía eléctrica

El Ford que, para muchos, es el más atractivo de la marca está en oferta

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El Ford Kuga híbrido enchufable es uno de esos coches que no hacen ruido. Pero cuando lo analizas, encaja en todo. Tiene calidad, buen comportamiento y una relación precio-producto muy difícil de igualar. Y lo mejor es que, actualmente, la versión híbrida enchufable, la favorita de muchos por mezclar lo mejor de los dos mundos, está de oferta.

Ford no siempre se asocia con lo premium. Pero este Kuga demuestra que no hace falta pagar marca para tener un coche bien hecho. Aquí hay materiales, buen ajuste y una sensación general muy sólida. Más de lo que muchos esperan.

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Las dimensiones lo sitúan en el centro del segmento. Con 4.614 mm de largo y 2.710 mm de batalla, ofrece un interior amplio. Cómodo. Ideal para viajar. Y pensado para familias que necesitan espacio real. El maletero ofrece 395 litros. No es el mayor. Pero sí suficiente. Está bien aprovechado. Y permite un uso práctico en el día a día. Frente a rivales como el Toyota RAV4 o el Subaru Forester, el Kuga no busca destacar en todo. Pero sí ofrecer un conjunto muy equilibrado.

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Así es el Ford Kua PHEV

En el apartado mecánico, la versión híbrida enchufable combina un motor gasolina 2.5 de 155 CV con uno eléctrico de 132 CV. En total, 243 CV. Acelera en 7,3 segundos. Y alcanza los 200 km/h. La batería de 14,4 kWh permite hasta 68 km en modo eléctrico. Suficiente para el uso diario. Y con un consumo oficial de 0,9 l/100 km. Además, cuenta con tracción total. Un plus importante.

El precio es donde rompe el mercado. Desde 34.222 euros al contado o 32.554 euros financiados. Incluso con cuotas desde 150 euros al mes. Una oferta muy agresiva para lo que ofrece.

Un equipamiento a la altura

La versión en oferta incluye el equipamiento ST-Line. Cuenta con pantalla de 8 pulgadas, cuadro digital de 12,3", climatizador bizona y sistema SYNC con navegador. También cámara trasera y sensores.

A esto se suman asistentes como mantenimiento de carril, frenada automática o control de crucero. Y detalles como acceso sin llave, modos de conducción o iluminación LED. Todo pensado para facilitar la conducción.