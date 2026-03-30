Más llamativo que el Ford Focus y, para muchos, mejor equipado: el compacto que está destacando en ciudad

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 10:26h.

Fiabilidad japonesa, diseño deportivo y un equipamiento muy top

Ford hace una locura con el precio del Focus

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El Honda Civic es uno de los compactos más completos del mercado. No es el más barato. Pero sí uno de los más equilibrados. Destaca por su diseño, su tecnología y su eficiencia. Un coche que cada vez gana más protagonismo.

Su estética es uno de sus puntos fuertes. Es deportiva. Muy marcada. Con una silueta baja y alargada. Transmite dinamismo incluso parado. Para muchos, es más atractivo que el Ford Focus. Y también más moderno.

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Un compacto de carácter deportivo muy fiable y bien equipado

Además, ofrece un gran equilibrio general. Es cómodo. Estable. Y muy agradable de conducir. Funciona bien en ciudad. Pero también en carretera. Un compacto que cumple en todo. Y que destaca por su comportamiento.

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En cuanto a dimensiones, está entre los más grandes del segmento. Mide 4.551 mm de largo, con 2.734 mm de batalla. Esto se traduce en buen espacio interior. Y una mayor estabilidad en marcha. El maletero también cumple con nota. Ofrece 404 litros de capacidad mínima. Puede alcanzar los 1.187 litros. Es práctico. Y suficiente para el día a día. También para viajes.

Actualmente existe una oferta para la versión de acceso. El precio arranca en 33.900 euros al contado. Puede bajar a 33.400 euros financiando. Con cuotas de 230 euros al mes, entrada de 10.806,70 euros y una cuota final de 19.856 €.

184 CV de potencia y solo 4,7 litros cada 100 km

La gama del Civic gira en torno a un sistema híbrido HEV basado en un motor 2.0 gasolina. Desarrolla 184 CV y 315 Nm de par. Cuenta con cambio automático CVT. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos. Y consume solo 4,7 l/100 km.

El equipamiento de la versión en oferta es el Elegance. Incluye faros LED, climatizador, control de crucero adaptativo y alerta de carril. También Apple CarPlay, navegador y asientos térmicos. Frente a rivales como el SEAT León, el Volkswagen Golf o el Toyota Corolla, destaca por su equilibrio y eficiencia.