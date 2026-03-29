El nuevo Renault es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 13:44h.

El SUV eléctrico que estabas esperando, sobre todo si viviste los 80 y los 90

Renault convierte el Twingo en un Dacia

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El Renault 4 fue un icono durante décadas. Un coche práctico. Robusto. Y muy popular. Ahora, la marca lo recupera. Pero adaptado al presente. Un regreso motivas especialmente por el exitazo del Renault 5 E-Tech.

Este nuevo modelo mantiene ese espíritu. Pero lo lleva a otro nivel. Es más moderno, más tecnológico y más atractivo. Renault ha sabido reinterpretar un clásico. Y convertirlo en un SUV eléctrico actual. Un acierto.

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Así es el nuevo Renault 4

Su diseño retro mantiene guiños al pasado. Pero con líneas modernas. Es original. Diferente. Y muy reconocible. Un coche que mezcla historia y futuro. Y que destaca frente a todo.

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También es un coche muy práctico. Mide 4.144 mm de largo, con 1.808 mm de ancho y 1.552 mm de alto. Es compacto. Fácil de conducir. Perfecto para ciudad. Pero también válido para viajes. El maletero ofrece 375 litros. Puede alcanzar los 1.149 litros. Es versátil. Y muy aprovechable. Un coche pensado para el día a día. Y para quienes necesitan espacio sin renunciar al diseño.

Dos versiones mecánicas

En el apartado mecánico, la primera versión ofrece 122 CV y 225 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Y alcanza hasta 308 km de autonomía WLTP. Está disponible desde 27.919 euros al contado o 26.440 euros financiando.

El segundo nivel mejora. Ofrece 150 CV y 245 Nm de par. Acelera en 8,2 segundos. Y alcanza hasta 408 km de autonomía. Su precio parte desde 30.784 euros al contado o 29.155 euros financiados. Más completo. Más capaz.

El equipamiento Evolution es muy completo. Incluye pantalla digital, cámara trasera, asistentes de conducción y conectividad avanzada. También climatizador automático y múltiples sistemas de seguridad. Frente a rivales como el Peugeot e-2008, el MG ZS EV o el Fiat 600e, destaca por su diseño.