Mejor, más atractivo y, muy importante, más barato que el Renault Captur, pero igual de completo

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 03:37h.

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

El modelo francés tiene cada vez más rivales muy duros

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El Skod Kamiq se posiciona como una de las alternativas más equilibradas dentro del segmento de los SUV urbanos, compitiendo directamente con modelos como el Renault Captur. Su propuesta destaca por ofrecer un conjunto muy completo en términos de equipamiento, habitabilidad y calidad percibida, pero con una política de precios más contenida que refuerza su atractivo en un mercado cada vez más exigente.

Desde el punto de vista del diseño, el Kamiq ha evolucionado hacia una imagen más moderna y refinada. Sus líneas exteriores combinan sobriedad y dinamismo, con un frontal reconocible y una firma lumínica que aporta personalidad sin recurrir a excesos. Llama especialmente la atención el equilibrio logrado entre estética y funcionalidad, algo clave en un segmento donde la versatilidad es un factor determinante.

En cuanto a dimensiones, se sitúa plenamente dentro del segmento B-SUV, lo que lo convierte en un rival directo del Captur por planteamiento y uso. Sin embargo, uno de sus puntos fuertes es el aprovechamiento del espacio interior. La habitabilidad en las plazas traseras y la capacidad de carga del maletero lo colocan en una posición ventajosa frente a muchos de sus competidores, ofreciendo una solución práctica para el día a día.

El interior mantiene la línea de sobriedad característica de la marca, pero incorpora mejoras en calidad de materiales y ajustes. La ergonomía está bien resuelta, con una disposición lógica de los mandos y una experiencia de uso intuitiva.

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Un SUV urbano que destaca por su relación calidad-precio

Cabe destacar que el Skoda Kamiq basa gran parte de su éxito en una relación calidad-precio especialmente competitiva. Su tarifa de acceso se sitúa por debajo de la de muchos de sus rivales directos, incluido el Renault Captur, sin que ello implique renunciar a un equipamiento completo o a un nivel tecnológico adecuado.

En el apartado mecánico, la gama apuesta por motores eficientes y probados, enfocados a un uso urbano y periurbano. Se trata de configuraciones que priorizan el bajo consumo y el mantenimiento contenido, manteniendo un rendimiento suficiente para el día a día. Esta filosofía encaja con el perfil habitual del segmento.

El equipamiento disponible incluye sistemas de conectividad, asistentes a la conducción y elementos de confort que responden a las expectativas actuales. La presencia de pantallas digitales y funciones avanzadas refuerza su posicionamiento como un modelo actualizado, sin necesidad de recurrir a soluciones complejas.

Por otro lado, el comportamiento dinámico del Kamiq apuesta por el confort y la facilidad de conducción. Su suspensión está orientada a absorber irregularidades y ofrecer una experiencia suave, especialmente en entornos urbanos. La dirección, por su parte, resulta precisa y manejable, facilitando su uso cotidiano.

Por todo ello, el Skoda Kamiq se consolida como una opción especialmente racional dentro de su categoría. Su combinación de diseño, espacio, equipamiento y precio lo sitúa como una alternativa muy competitiva frente al Renault Captur, manteniendo un nivel de completitud que no obliga a renuncias significativas.