El Lynk & Co 01 es más moderno, más atractivo y más barato que el Volkswagen Tiguan, pero igual de completo

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 13:38h.

Volkswagen para la producción del Golf

El Lynk & Co 01 rompe con los códigos tradicionales del segmento

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El Lynk & Co 01 se posiciona como una alternativa cada vez más relevante dentro del segmento SUV compacto, gracias a un planteamiento que combina diseño moderno, alto nivel tecnológico y un precio competitivo frente a modelos consolidados como el Volkswagen Tiguan. Su propuesta destaca por ofrecer una experiencia más actual sin renunciar a un equipamiento completo y a una funcionalidad plenamente adaptada al uso cotidiano.

Desde el punto de vista estético, el Lynk & Co 01 rompe con los códigos tradicionales del segmento. Su diseño exterior apuesta por formas suaves pero distintivas, con una firma lumínica reconocible y una carrocería que transmite solidez sin perder dinamismo. Esta identidad visual lo convierte en una opción más atractiva frente a alternativas de corte más clásico, reforzando su posicionamiento como un SUV de nueva generación.

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En el interior, el protagonismo recae claramente en la tecnología. La digitalización del habitáculo se traduce en una interfaz limpia, con pantallas de gran tamaño y una conectividad avanzada que centraliza la mayoría de funciones. La calidad de los materiales y los acabados contribuyen a una percepción general cuidada, alineada con lo que se espera en este segmento.

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Un SUV completo con enfoque contemporáneo

Más allá de su diseño y tecnología, el Lynk & Co 01 mantiene un nivel de practicidad comparable al de sus principales rivales. Su espacio interior permite un uso familiar sin limitaciones, con plazas amplias y un maletero que responde a las necesidades habituales. En este sentido, iguala al Volkswagen Tiguan en uno de los aspectos clave del segmento: la versatilidad.

Por otro lado, su planteamiento mecánico electrificado aporta un equilibrio interesante entre eficiencia y prestaciones. Esta configuración permite afrontar tanto trayectos urbanos como desplazamientos largos con solvencia, manteniendo un consumo contenido y una respuesta adecuada en distintas situaciones de conducción.

Cabe destacar que el precio es uno de sus factores más diferenciales. A igualdad de equipamiento, el Lynk & Co 01 se sitúa en una posición más accesible, lo que refuerza su atractivo frente a modelos tradicionales con tarifas más elevadas.

Por todo ello, este SUV híbrido enchufable se consolida como una opción moderna y equilibrada dentro del segmento SUV, uno de los segmentos más determinantes en el mercado español. Su combinación de diseño, tecnología y coste lo sitúa como una alternativa sólida frente a referencias asentadas, manteniendo un nivel de completitud que responde a las exigencias actuales sin necesidad de recurrir a planteamientos más costosos.