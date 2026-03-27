La alternativa más atractiva a la Honda CB500X, se consolida como una trail versátil y equilibrada

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 11:17h.

Es una trail versátil y equilibrada, que sirve para prácticamente cualquier cosa

La nueva Honda es la mejor para ruta

Compartir







Si estás harto de tener que recurrir siempre a los mismos modelos, y buscas algo diferente, entonces tienes que echar un vistazo a la Voge 525 DSX. Es una trail versátil y equilibrada, que sirve para prácticamente cualquier cosa, y que consideramos que es mucho más atractiva que la Honda CB 500 X. No puedes esperar para conseguirla, ya que estamos seguros de que se convertirá en un éxito, y que pasará a ser una de las motos más buscadas.

Es ideal para hacer rutas y viajes largos, gracias a lo cómoda que es. No le falta absolutamente de nada, combinando innovación, diseño y prestaciones, y un rendimiento superior al de la media gracias a su eficiente motor. Lo primero que queremos destacar es el sistema de frenos NISSIN con ABS desconectable, embrague anti-rebote, control de tracción TCS desconectable y hasta dos modos de conducción, que se adaptan a cualquier cosa.

A nivel de equipamiento, no le echamos en falta nada, con un cuadro de instrumentación LCD en color con tecnología IPS, conmutadores retro iluminados, iluminación full LED, parabrisas regulable en dos posiciones manualmente, pantalla LCD de 7” y mucho más. Y el motor tiene una cilindrada de 494 centímetros cúbicos, capaz de entregarte una potencia máxima de 47,6 CV y un par máximo de 44,5 Nm, asociado a un cambio de seis velocidades, y con un consumo de 3,7 litros por cada 100 kilómetros.

El precio, un motivo para querer comprar la Voge 525 DSX

Sin duda alguna, el precio es otro motivo más para querer conseguir esta Voge 525 DSX, ya que desembolsando apenas un total de 5.392 euros puedes lograr que esté en tu garaje. Un precio totalmente accesible para todos los bolsillos, al que hay que añadir cinco años de garantía y un año de seguro totalmente gratuito.