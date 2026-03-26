Toyota sorprende con el SUV más moderno y compacto de su gama

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 22:07h.

Ha sido uno de los últimos en llegar a la familia Toyota, pero ya está entre los mejores de su historia

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

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El Toyota Yaris Cross se posiciona como uno de los SUV compactos más interesantes del momento. Un modelo pensado para el día a día. Eficiente. Práctico. Y con un enfoque hacia la ciudad. Desde el primer vistazo, destaca por su diseño. Es moderno. Con una imagen robusta. Y con detalles que lo acercan a segmentos superiores. A pesar de su tamaño, transmite sensación de coche grande. Y eso gusta.

Sus dimensiones lo hacen muy equilibrado. Mide 4.180 mm de largo y tiene una batalla de 2.560 mm. Esto permite un interior bien aprovechado. Cómodo para cuatro adultos. El maletero ofrece 390 litros, ampliables hasta 1.097 litros. Frente a rivales como Renault Captur, Nissan Juke o Jeep Renegade, ofrece una propuesta fiable. Muy fiable. Y también centrada en la eficiencia. Y en un uso realista. Sobre todo en ciudad.

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Pocos ofrecen tanto a un precio tan competitivo

El precio es competitivo. Parte desde 27.500 euros al contado. Una cifra que encaja bien en su segmento. Y que lo convierte en una opción muy lógica para muchos conductores.

En lo mecánico, apuesta por la tecnología híbrida. Utiliza un motor gasolina 1.5 de tres cilindros con ciclo Atkinson. Asociado a un sistema eléctrico. En conjunto entrega 130 CV y 185 Nm. La transmisión es automática CVT. Y acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza 170 km/h.

Eficiencia máxima y un equipamiento muy top

El consumo es uno de sus puntos fuertes. Homologa solo 4,4 l/100 km. Una cifra muy baja. Ideal para uso urbano. Además, cuenta con etiqueta ECO de la DGT. En ciudad, puede circular mucho tiempo en modo eléctrico. Esto reduce el gasto. Y también las emisiones. Una ventaja frente a motores tradicionales.

El equipamiento es completo desde el inicio. Incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y sistema multimedia. Todo bien integrado. Y fácil de usar. La conectividad está asegurada. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, ofrece sistema de entrada y arranque sin llave. Un extra muy práctico. En seguridad, mantiene el nivel habitual de Toyota. Con asistentes a la conducción y ayudas activas. Pensado para facilitar cada trayecto.