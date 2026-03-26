El Omoda 5 es mejor, más atractivo y, muy importante, más barato que el Volkswagen T-Roc, pero igual de bueno

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 18:49h.

Un SUV compacto a precio de SUV urbano con 145 CV de potencia y un equipamiento muy top

El nuevo Omoda es, para muchos, el más atractivo de la marca

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Pagar menos y llevarte más coche es posible. Y el Omoda 5 lo demuestra. Un SUV compacto que está ganando protagonismo. Sobre todo por su precio, su diseño y su tecnología. Desde el primer vistazo, llama la atención. Líneas muy marcadas. Estilo moderno. Y una imagen más futurista.

En tamaño, se posiciona muy bien. Mide 4.400 mm de largo y tiene una batalla de 2.630 mm. El interior es correcto. Bien aprovechado. El maletero ofrece 360 litros, ampliables hasta 1.075 litros. Compite con el Toyota C-HR, el Suzuki S-Cross o el Mitsubishi Grandis.

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El Omoda 5 gasolina está de oferta

Un modelo que, en su versión de gasolina, encontrarás en oferta en la web de la marca. Parte desde 23.190 euros. Muy por debajo de los 29.600 euros que cuesta el T-Roc. Una diferencia difícil de ignorar.

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Por este precio te llevas una versión que apuesta por un bloque sencillo pero eficaz. Motor gasolina 1.6 T-GDi de 145 CV y 275 Nm. Asociado a una caja automática DCT de 7 velocidades.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos. Y alcanza 195 km/h. Un conjunto equilibrado para el uso diario. Mientras que el consumo es razonable. Para su tamaño y no estar electrificado, homologa unos 7 l/100 km.

Un equipamiento muy equilibrado

El equipamiento es uno de sus puntos fuertes. Desde el acabado básico incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y doble pantalla de 12,3 pulgadas. También ofrece conectividad completa. Android Auto, Apple CarPlay y cargador inalámbrico. Todo muy accesible. Y fácil de usar.

En confort, destaca. Asientos eléctricos y calefactables. Tapicería en cuero sintético. Y un interior bien resuelto.

En seguridad, cumple con nota. Control de crucero adaptativo, asistente de carril y frenada automática. Además de cámara trasera y sensores completos. Y a ello suma sistemas avanzados. Detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado y monitorización del conductor. Un conjunto muy completo.