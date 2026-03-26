Neumáticos equivalentes: una alternativa legal para ahorrar y ganar en prestaciones

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 12:22h.

Muchos conductores desconocen que pueden optar por neumáticos equivalentes, una alternativa totalmente legal al modelo original

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A la hora de cambiar los neumáticos, muchos conductores desconocen que pueden optar por neumáticos equivalentes, una alternativa totalmente legal al modelo original que amplía las opciones disponibles sin necesidad de homologaciones ni trámites adicionales. Siempre que se respeten determinados parámetros técnicos, estas alternativas pueden suponer un ahorro económico y, en algunos casos, incluso mejorar el comportamiento del vehículo, sin comprometer la seguridad.

Aunque no coincidan exactamente con las dimensiones que figuran en la ficha técnica (TITV), los neumáticos equivalentes están contemplados por la normativa vigente y permiten a los conductores acceder a un abanico más amplio de soluciones adaptadas a sus necesidades de uso.

Requisitos para que un neumático sea equivalente

Los neumáticos deberán estar homologados y las dimensiones, características y configuración de estos serán las previstas por el fabricante en la homologación del vehículo o sus equivalentes. Para que un neumático pueda considerarse equivalente y el cambio sea legal, debe cumplir una serie de requerimientos técnicos que garanticen el correcto funcionamiento y la seguridad del vehículo:

Índice de Carga : igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV o en su homologación de tipo.

: igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV o en su homologación de tipo. Símbolo de Velocidad : igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV o en su homologación de tipo.

: igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV o en su homologación de tipo. Diámetro exterior de diseño : debe mantenerse dentro de un rango máximo del ±3% respecto a las medidas especificadas en la tarjeta ITV.

: debe mantenerse dentro de un rango máximo del ±3% respecto a las medidas especificadas en la tarjeta ITV. Perfil de llanta compatible : la medida del neumático debe ser permitida o admisible para el ancho y perfil de la llanta.

: la medida del neumático debe ser permitida o admisible para el ancho y perfil de la llanta. Ausencia de interferencias: no debe rozar ni interferir con otros elementos del vehículo y debe permitir un giro correcto y seguro.

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Cuando se cumplen todos estos requisitos, no es necesario realizar ninguna modificación en la tarjeta ITV ni tramitar homologaciones adicionales para circular.

Ventajas de optar por neumáticos equivalentes

Elegir medidas alternativas de neumáticos ofrece múltiples ventajas a los conductores. Por un lado, permite acceder a un mercado mucho más amplio, facilitando la disponibilidad de neumáticos, especialmente en vehículos que montan de serie medidas poco habituales. Esto amplía las posibilidades de elección y ayuda a encontrar opciones que se adapten mejor a las necesidades específicas de cada conductor.

Además, en función de la medida seleccionada, los neumáticos equivalentes pueden contribuir a mejorar determinados aspectos del vehículo, como el confort, optimizar el consumo de combustible o mejorar el agarre en determinadas condiciones de uso. También pueden resultar una solución práctica en situaciones puntuales, como un pinchazo inesperado, cuando no se dispone de la medida exacta original.

Cómo elegir neumáticos equivalentes de forma segura

Para identificar de manera rápida y sencilla las opciones compatibles, existen herramientas online de cálculo de equivalencias que permiten conocer las medidas alternativas introduciendo la dimensión original del neumático. No obstante, Bridgestone subraya la importancia de contar con el asesoramiento de profesionales especializados, como los de su red de talleres First Stop, que pueden garantizar que la elección cumple con todos los requisitos técnicos y legales.

Con esta iniciativa, Bridgestone reafirma su compromiso con la seguridad, la innovación y la información al conductor, y anima tanto a usuarios como a profesionales del sector a conocer y aprovechar las ventajas de los neumáticos equivalentes dentro del marco legal vigente.