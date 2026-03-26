Más barato, muy bueno y, para la mayoría, más bonito que el Toyota Corolla Cross, pero igual de eficiente

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 06:07h.

224 CV de potencia, espacio para toda la familia y solo 5,3 litros cada 100 km

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

Compartir







No es el más conocido. Pero sí uno de los que más está creciendo. El Omoda 5 ha llegado con fuerza. Y lo hace con un precio competitivo, diseño llamativo y mucha tecnología. Desde el primer vistazo, destaca. Líneas marcadas. Estilo moderno. Y una imagen muy futurista. Para muchos, es más atractivo que infalibles como el Toyota Corolla Cross. Y también más diferente.

En tamaño, se posiciona en el centro del segmento. Mide 4.400 mm de largo y tiene una batalla de 2.630 mm. El interior es correcto. Bien aprovechado. El maletero ofrece 360 litros, ampliables hasta 1.075 litros.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Así es la versión híbrida del Omoda 5

Hay una versión de gasolina y una eléctrica, pero para muchos, su versión más interesante es la híbrida SHS-H. Combina un motor gasolina 1.5 turbo con dos eléctricos. En total entrega 224 CV. Una cifra muy alta. Las prestaciones acompañan. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Y alcanza 175 km/h.

La batería de 1,83 kWh permite optimizar el funcionamiento del sistema híbrido. Sin necesidad de enchufes. Todo automático. Pensado para simplificar el uso. El consumo está muy contenido. Homologa solo 5,3 l/100 km. Muy cerca de los mejores híbridos del mercado. Y con etiqueta ECO de la DGT.

Un precio que te dejará sin palabras

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el acabado básico incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y doble pantalla de 12,3 pulgadas. También ofrece conectividad completa. Android Auto, Apple CarPlay y cargador inalámbrico. En confort, no se queda atrás. Asientos eléctricos y calefactables. Tapicería en cuero sintético. Y un interior bien resuelto.

En seguridad, va muy completo. Control de crucero adaptativo, asistente de carril y frenada automática. Además de cámara trasera y sensores completos.

Dicho esto, toca hablar del precio. Y no te dejará indiferente. Mientras las marcas no cobran menos de 40.000 euros por modelos así, este Omoda parte de 23.990 euros financiados. Muy por debajo de muchos rivales. Y especialmente competitivo frente a modelos híbridos más conocidos.