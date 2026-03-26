Más elegante y, muy importante, más barato que el Toyota C-HR, pero igual de versátil

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 20:28h.

Un icono que sigue siendo una referencia en el mercado

Japonés, como Toyota, pero más bonito y barato que el Toyota Highlander

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En un mercado lleno de SUV llamativos, hay modelos que destacan por algo más que su estética. El Kia Sportage es uno de ellos. No solo es uno de los más vendidos. También es uno de los más equilibrados. Combina diseño, espacio y tecnología con una gama mecánica muy completa. Desde luego, si quiere competir en un segmento tan saturado como el C-SUV, no puede cojear en nada.

A nivel visual, ha evolucionado mucho. Su diseño es más limpio. Más moderno. Con una presencia más sólida en carretera. Para muchos, es más elegante que el Toyota C-HR. Y además ofrece una imagen más madura.

En dimensiones, juega en otra liga. Con 4.515 mm de largo y 2.680 mm de batalla, ofrece un interior amplio. Cómodo para viajes y uso diario. El maletero alcanza 526 litros, ampliables hasta 1.715 litros, lo que lo convierte en una opción muy práctica. Y entre sus rivales destacan modelos como el Nissan Qashqai, el Mazda CX-5 o el Renault Austral, entre muchos otros.

Versiones mecánicas para todos los gustos

En lo mecánico, el Sportage ofrece varias alternativas. La versión gasolina parte desde 29.270 euros. Una cifra competitiva. Sobre todo frente a rivales directos. Y más si tenemos en cuenta su tamaño y equipamiento.

El gasolina 1.6 T-GDi desarrolla 150 CV y 270 Nm. Es un motor turbo. De cuatro cilindros. Con buena respuesta desde bajas vueltas. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza 192 km/h, con consumos en torno a 6,8 l/100 km.

El salto lo da el híbrido HEV. Combina un motor 1.6 turbo con un motor eléctrico. En conjunto entrega 239 CV y cerca de 350 Nm de par. Esto se traduce en una conducción más suave. Más eficiente. Y con mejores prestaciones. Hace el 0 a 100 en 7,9 segundos y consume alrededor de 5,5-6,0 l/100 km. Además, puede moverse en eléctrico en ciudad en muchas situaciones. La gama empieza también en 29.270 euros.

Por encima, está el híbrido enchufable. Utiliza también un motor 1.6 T-GDi, combinado con un motor eléctrico más potente. En total alcanza 245 CV y tracción total. La batería, de unos 13-14 kWh, permite recorrer hasta 70 km en modo eléctrico. Ideal para el día a día sin gastar gasolina. Esta variante empieza en 41.630 €.

En equipamiento, el nivel es alto desde el inicio. Incluye faros LED, cámara trasera, asistentes de conducción y climatizador. También ofrece pantallas digitales y conectividad completa con Apple CarPlay y Android Auto.