La alternativa, para muchos más atractiva al Toyota Yaris, se consolida como el mejor urbano del momento

Coches y Motos 22 MAR 2026 - 03:57h.

El Toyota Yaris es el híbrido más eficiente que puedes comprar con 3,8 L/100 km, pero esta alternativa consume 3,9 litros

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El segmento de los utilitarios vive uno de sus mejores momentos. Los que más triunfan, los híbridos o los eléctricos. La eficiencia es vital en un momento en el que el combustible vale oro. Y en este contexto, modelos como el Toyota Yaris son referencia. Pero hay alternativas que están dando mucho que hablar. El Renault Clio acaba de renovarse. Y llega más fuerte que nunca.

Su diseño ha evolucionado notablemente. Es más moderno. Más dinámico. Y con detalles que elevan su imagen. Para muchos, es una opción más atractiva que el Yaris. Un coche que entra por los ojos.

Así es el nuevo Renault Clio

También destaca por sus dimensiones. Mide 4,12 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,58 metros. Esto se traduce en un interior amplio. Muy bien aprovechado para su tamaño.

El maletero es uno de sus grandes puntos fuertes. Ofrece 391 litros de capacidad. Una cifra excelente. Superior a muchos rivales directos. Muy práctico para el día a día.

El precio es otro de sus argumentos clave. Parte desde 18.900 euros. Una cifra muy competitiva. Difícil encontrar un coche tan completo por ese precio.

Disponible en dos versiones mecánicas muy muy eficientes

La versión de acceso monta un motor gasolina 1.2 TCe de 115 CV. Entrega 160 Nm de par máximo. Puede combinarse con cambio manual o automático. Siempre con tracción delantera.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,3 segundos y alcanza 180 km/h. El consumo también acompaña. Se sitúa en 5,0 l/100 km.

Pero hay una versión que marca la diferencia. El Clio híbrido. Desarrolla 160 CV y 270 Nm de par máximo. Ofrece más rendimiento. Y mucha más eficiencia.

Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. Y reduce el consumo hasta 3,9 l/100 km, cifra que pone en jaque al Yaris y al Mazda2, los híbridos más eficientes del mercado con 3,8 litros a los 100 km.

El equipamiento es muy completo desde el inicio. Incluye pantalla de 10,1 pulgadas, cuadro digital y conectividad inalámbrica. Tecnología moderna y fácil de usar.

En seguridad, el nivel es alto. Incorpora frenada de emergencia, control de crucero adaptativo y múltiples asistentes. Todo pensado para una conducción segura.

En confort, también cumple. Buena calidad de rodadura. Interior agradable. Y detalles que lo acercan a segmentos superiores.