Nissan maravilla con el SUV más bonito de su historia

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 08:43h.

El Qashqai sigue siendo, de lejos, el Nissan más vendido en España

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai se reafirma en su última generación como uno de los SUV compactos más representativos del mercado, pero lo hace con un enfoque renovado donde el diseño adquiere un papel central. La marca japonesa ha apostado por una evolución estética notable, con líneas más definidas y una presencia más sofisticada que refuerza su identidad dentro de un segmento altamente competitivo.

Con unas dimensiones que rondan los 4,43 metros de longitud, el Qashqai mantiene un formato equilibrado que le permite combinar agilidad en entornos urbanos con una buena habitabilidad interior. La nueva generación introduce una parrilla frontal más prominente, acompañada de grupos ópticos afilados y una firma lumínica reconocible. El conjunto transmite una imagen más dinámica, alejándose de planteamientos conservadores y apostando por una estética más elaborada.

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El interior también experimenta una mejora significativa. La calidad percibida ha aumentado gracias a mejores materiales y ajustes más cuidados, mientras que el diseño se orienta hacia una mayor limpieza visual. La integración tecnológica es más evidente, con una disposición que prioriza la ergonomía y facilita el uso de los sistemas. El espacio disponible sigue siendo uno de sus puntos fuertes, con un maletero cercano a los 500 litros que refuerza su vocación familiar.

En el apartado mecánico, Nissan ha apostado claramente por la electrificación. La gama se articula en torno a motores con hibridación ligera y al sistema e-POWER, que propone una solución particular en la que el motor eléctrico es el encargado de mover las ruedas, mientras el bloque de gasolina actúa como generador. Este planteamiento permite ofrecer una conducción suave y eficiente, especialmente en entornos urbanos.

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Una evolución que refuerza su madurez

Lo destacable en este caso es que el Qashqai no solo mejora en diseño, sino también en comportamiento dinámico. La puesta a punto del chasis ha sido revisada para ofrecer un mayor equilibrio entre confort y estabilidad, lo que se traduce en una conducción más precisa sin perder el enfoque práctico que siempre ha caracterizado al modelo.

La suspensión filtra con eficacia las irregularidades del terreno, mientras que la dirección presenta un tacto progresivo y fácil de gestionar. Estos elementos contribuyen a una experiencia de conducción cómoda y predecible, adecuada para un uso cotidiano. Además, el nivel de aislamiento acústico ha sido mejorado, reforzando la sensación de calidad en marcha.

Por otro lado, el Qashqai se posiciona como una de las opciones más completas dentro del segmento compacto. Compite con modelos consolidados, pero destaca por una combinación equilibrada de diseño, tecnología y eficiencia. Su oferta electrificada responde a las exigencias actuales sin comprometer la versatilidad.

Cabe destacar que esta generación consolida la evolución del modelo hacia un producto más maduro. El Qashqai mantiene su esencia práctica, pero añade un plus de sofisticación que lo sitúa en una posición destacada dentro de su categoría, reforzando su papel como uno de los SUV compactos de referencia.