Ford sorprende con el SUV más moderno y equilibrado de su línea

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 04:48h.

Ford se carga el Focus

El Puma destaca por un dinamismo superior a la media

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El Ford Puma se ha consolidado como una de las propuestas más modernas dentro de la gama SUV de la marca, destacando por un planteamiento que combina diseño, eficiencia y tecnología en un formato compacto. Este modelo representa una reinterpretación del concepto SUV urbano, con un enfoque claramente orientado a ofrecer un equilibrio entre practicidad y dinamismo, algo que lo sitúa en una posición relevante dentro de su segmento.

Con unas dimensiones que rondan los 4,20 metros de longitud, el Puma ofrece un tamaño contenido que facilita su uso en entornos urbanos sin renunciar a una presencia sólida en carretera. Su diseño exterior apuesta por líneas fluidas y una silueta ligeramente coupé, con una caída del techo que aporta un toque distintivo. El frontal elevado, junto con unos grupos ópticos bien definidos, refuerza una imagen moderna y reconocible dentro de la gama Ford.

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El interior continúa esa línea de evolución, con un habitáculo que ha ganado en calidad y en carga tecnológica. La instrumentación digital y el sistema multimedia ocupan un papel central en el puesto de conducción, mientras que los materiales y ajustes reflejan un salto cualitativo respecto a generaciones anteriores. En términos de practicidad, el modelo incorpora soluciones destacadas como el compartimento inferior del maletero, que amplía su capacidad y versatilidad para el uso diario.

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La gama mecánica se articula principalmente en torno a motores gasolina con tecnología microhíbrida, una solución que permite mejorar la eficiencia y reducir consumos sin alterar en exceso la experiencia de conducción. Las distintas versiones ofrecen un abanico de potencias adecuado para cubrir diferentes necesidades, manteniendo siempre un enfoque equilibrado entre prestaciones y eficiencia.

Equilibrio entre agilidad y confort

Lo destacable en este caso es que el Ford Puma ha sido desarrollado con una clara orientación hacia el comportamiento dinámico en asfalto. Su puesta a punto prioriza la agilidad, con una dirección precisa y un buen control de la carrocería que lo sitúan entre los modelos más dinámicos de su categoría. Esta característica refuerza su carácter frente a otros SUV de enfoque más conservador.

A pesar de ese planteamiento, el confort no queda en un segundo plano. La suspensión ha sido ajustada para ofrecer un compromiso adecuado, absorbiendo irregularidades sin comprometer la estabilidad. Esto permite que el modelo se adapte con facilidad tanto a trayectos urbanos como a recorridos más largos, manteniendo una conducción cómoda y predecible.

Por otro lado, el Puma se posiciona como una alternativa competitiva dentro del segmento de los SUV compactos de acceso. Su diseño diferenciado, junto con una dotación tecnológica acorde a las exigencias actuales, refuerza su atractivo frente a rivales directos. Además, su enfoque práctico y su eficiencia lo convierten en una opción coherente dentro del mercado actual.

Cabe destacar que el Ford Puma refleja la evolución de la marca hacia productos más equilibrados y adaptados a las necesidades actuales. Su combinación de diseño, tecnología y comportamiento lo sitúa como uno de los SUV urbanos más completos dentro de su categoría.