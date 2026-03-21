Más eficiente que el Skoda Kamiq y, para muchos, más cómodo que el Volkswagen T Cross

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 20:38h.

No solo eso, también homologa un consumo inferior a los 4,5 litros cada 100 km

El nuevo Toyota es, para muchos, la mayor maravilla

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En el segmento de los SUV urbanos hay muchas opciones. Modelos como el Skoda Kamiq o el Volkswagen T-Cross son muy populares. Pero hay una alternativa que destaca por eficiencia. El Toyota Yaris Cross juega en otra liga. Este modelo apuesta por una fórmula basada en la hibridación sin enchufe. Consumos bajos. Y una conducción muy suave. Es un coche pensado para el día a día. Especialmente en ciudad.

También destaca por su tamaño equilibrado. Mide 4.180 mm de largo y tiene una batalla de 2.560 mm. Esto permite moverse con facilidad. Y a la vez ofrecer un interior práctico. El maletero cumple con nota. Ofrece 390 litros, ampliables hasta 1.097 litros. Suficiente para uso familiar. Para compras. O escapadas de fin de semana sin problemas. Frente al Kamiq o el T-Cross, el Yaris Cross destaca por eficiencia. Pero también por confort de marcha. Más silencioso. Más suave. Más agradable en ciudad.

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Fiabilidad, eficiente, buen diseño y mucho equipamiento

Parte de 29.424 euros, aunque se puede encontrar desde 27.500 euros al contado. Una cifra muy competitiva dentro de su categoría. Y lo que te llevas por este precio no es poco.

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Incluye llantas de 17 pulgadas, sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. También añade elementos prácticos. Como acceso sin llave, retrovisores eléctricos calefactables y plegables. Detalles que mejoran el uso diario.

Mientras tanto, en el apartado mecánico, el Yaris Cross HEV marca diferencias. Utiliza un motor gasolina 1.5 de tres cilindros con ciclo Atkinson. Está combinado con un sistema híbrido eficiente.

Menos de 4,5 litros cada 100 km

En conjunto, desarrolla 130 CV y 185 Nm de par máximo. Todo se gestiona mediante un cambio automático CVT y tracción delantera. La conducción es cómoda. Sin tirones. Muy fluida.

Las prestaciones son suficientes. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza 170 km/h. Pero lo importante es el consumo. Aquí es donde brilla. Homologa solo 4,4 l/100 km. Una cifra muy baja. Más eficiente que muchos rivales de gasolina. Y perfecta para reducir gasto en el día a día.

Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Esto supone ventajas como acceso a zonas restringidas. Menores costes. Y más libertad en ciudad.