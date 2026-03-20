Mejor, más atractivo, y, muy importante, más barato que el Volkswagen T-Cross, pero igual de bueno

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 23:42h.

Será presentado en julio y llegará con tres versiones mecánicas y dos versiones de batería

Adiós a uno de los mejores SUV de Volkswagen

Compartir







El segmento de los SUV urbanos está evolucionando rápidamente. Modelos como el Volkswagen T-Cross siguen siendo una referencia. Pero la llegada del nuevo Volkswagen ID. Cross cambia el panorama. Más moderno. Más tecnológico. Y con un enfoque eléctrico.

Este nuevo SUV apuesta por un diseño más limpio. Más futurista. Con líneas suaves y una imagen más avanzada. Para muchos, es un coche más atractivo que el T-Cross. Y además, más preparado para lo que viene.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen para la producción del Golf

Así es el nuevo Volkswagen ID. Cross

Sus dimensiones lo sitúan en el mismo segmento. Mide 4.153 mm de largo, con una batalla de 2.601 mm. Compacto por fuera. Espacioso por dentro. Perfecto para el uso urbano diario.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen reinventa el Polo

El maletero es uno de sus puntos fuertes. Ofrece 475 litros de capacidad trasera, además de un pequeño compartimento delantero de 22 litros. Una solución práctica que mejora la versatilidad.

Toca ahora hablar de su gama mecánica. El Volkswagen ID. Cross contará con tres motores eléctricos distintos, todos basados en el sistema APP290 y con tracción delantera.

La versión de acceso ofrecerá 116 CV (85 kW). Es la opción más sencilla. Pensada para ciudad. Asociada a una batería de 37 kWh, con una autonomía de unos 312 km.

Habrá tres versiones mecánicas

Por encima estará la versión intermedia. Desarrolla 135 CV (99 kW). También utiliza la batería de 37 kWh. Mejora el rendimiento. Es la opción más equilibrada.

La versión más potente da un salto importante. Alcanza 211 CV (155 kW) y se asocia a una batería de 52 kWh. Permite llegar hasta 436 km de autonomía WLTP. Todas las versiones utilizan un motor eléctrico delantero. Con cambio automático de una sola velocidad. Y una respuesta inmediata. Algo típico en los eléctricos.

El interior también destaca por tecnología. Incluye pantalla digital de 10,25 pulgadas y otra central de 12,9 pulgadas. Además, recupera botones físicos en el volante. Más cómodo. Más intuitivo.

En seguridad, incorpora sistemas avanzados. Como el control de crucero adaptativo con reconocimiento de semáforos. Incluso puede detener el coche automáticamente. También ofrece conducción con un solo pedal.

Dicho esto, toca hablar del precio. Algunas fuentes hablan de cifras inferiores a 28.000 euros, lo que lo sitúa muy cerca del T-Cross, pero con mucha más tecnología.