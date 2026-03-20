Kia tiene el SUV accesible perfecto para familias que se mueven por ciudad

eldesmarque.com 20 MAR 2026 - 17:08h.

Diseño futurista, máxima eficiencia y un equipamiento muy top

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

Compartir







No todos los SUV están pensados para el día a día urbano. Algunos son grandes. Otros caros. Pero hay modelos que aciertan de lleno. El Kia Stonic es uno de ellos. Un coche compacto, moderno y con un enfoque práctico. Este modelo acaba de renovarse. Estrena el nuevo lenguaje de diseño de Kia. El resultado es un SUV más atractivo, con líneas frescas y una imagen juvenil. Un coche que encaja muy bien en entornos urbanos.

Sus dimensiones son clave. El Kia Stonic mide 4.140 mm de largo, 1.760 mm de ancho y 1.520 mm de alto, con una batalla de 2.580 mm. Es compacto por fuera. Pero sorprende por dentro. Fácil de conducir y de aparcar.

El maletero ofrece 352 litros de capacidad, ampliables hasta 1.155 litros. Suficiente para el uso diario. Compra, mochilas o escapadas de fin de semana. Un tamaño práctico para familias que viven en ciudad.

PUEDE INTERESARTE Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

Este Kia es bueno, muy bonito y muy barato

El precio es uno de sus mayores argumentos. Parte desde 19.090 euros, lo que lo convierte en una de las opciones más accesibles del segmento. Además, por solo 300 euros más, se puede acceder a una versión electrificada.

El motor de acceso es un 1.0 T-GDi de 100 CV con 172 Nm de par máximo. Va asociado a un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Es eficiente y suficiente para el uso urbano.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,0 segundos y alcanza 179 km/h. El consumo medio se sitúa en 5,7 litros cada 100 km, una cifra razonable para su categoría.

Para quienes buscan algo más, está la versión MHEV de 115 CV. Mejora la aceleración hasta 10,7 segundos y reduce el consumo a 5,4 l/100 km. Además, ofrece ventajas en ciudad gracias a la electrificación ligera.

Equipamiento muy completo desde las versiones de acceso

El equipamiento también destaca. El acabado Concept incluye pantalla de 10,25 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay y conectividad completa. Todo pensado para el día a día.

En seguridad no se queda atrás. Incorpora frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, detección de fatiga y cámara trasera. Tecnología útil y fácil de usar.

Frente a rivales como el Seat Arona, el Renault Captur o el Volkswagen T-Cross, el Kia Stonic ofrece una combinación muy equilibrada. Precio, equipamiento y eficiencia en un solo coche.