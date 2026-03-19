Coches y Motos 19 MAR 2026 - 19:28h.

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El GR Yaris es uno de los deportivos más alabados del momento

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Toyota diseña el volante más espectacular para el nuevo GR Yaris 2026, y lo hace con un enfoque claramente orientado a la conducción deportiva y a la mejora de la interacción entre conductor y vehículo. Este rediseño no es un simple ejercicio estético, sino una evolución funcional que refuerza el carácter radical de uno de los modelos más emblemáticos de la división GR.

Desde su concepción, el GR Yaris ha sido un coche pensado para ofrecer sensaciones cercanas a la competición. En esta nueva iteración, el volante adquiere un protagonismo especial al convertirse en uno de los elementos clave del habitáculo. Su diseño más compacto y su ergonomía optimizada permiten un control más preciso, especialmente en situaciones de conducción exigente.

Lo destacable en este caso es que Toyota ha trabajado en aspectos como el grosor del aro, la disposición de los controles y la forma general del volante para mejorar tanto el agarre como la accesibilidad a las funciones principales. Este planteamiento busca reducir distracciones y facilitar una conducción más intuitiva, en línea con la filosofía de un deportivo puro.

Además, el nuevo volante se integra dentro de un interior que también ha sido revisado para ofrecer una experiencia más centrada en el conductor. La disposición de los elementos y la orientación del puesto de conducción refuerzan esa sensación de estar al mando de un vehículo diseñado para el rendimiento.

Ergonomía y control al servicio de la deportividad

En este sentido, el volante del GR Yaris 2026 presenta una forma optimizada que mejora la maniobrabilidad y el control en curva. La posible adopción de una base achatada no solo aporta un toque visual más agresivo, sino que también facilita el acceso y mejora la postura de conducción en situaciones dinámicas.

La integración de mandos en el propio volante permite gestionar distintas funciones sin necesidad de apartar las manos, lo que incrementa la seguridad y la eficacia en conducción deportiva. Este detalle cobra especial relevancia en un modelo donde cada segundo y cada reacción cuentan.

Por otro lado, el diseño transmite una clara sensación de calidad, con materiales que refuerzan el agarre y elevan la percepción general del interior. Este enfoque combina perfectamente con la evolución tecnológica del habitáculo, que apuesta por una mayor digitalización sin perder el enfoque práctico.

Cabe destacar que este tipo de mejoras tienen un impacto directo en la experiencia al volante. En un coche como el GR Yaris, donde el comportamiento dinámico es uno de sus principales argumentos, el volante se convierte en una herramienta fundamental para explotar todo su potencial.

Por todo ello, Toyota no solo introduce un elemento visualmente llamativo, sino que redefine uno de los componentes más importantes del coche. El nuevo volante del GR Yaris 2026 refuerza su identidad como deportivo de altas prestaciones, elevando el nivel de precisión, control y conexión con la conducción.