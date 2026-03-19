Coches y Motos 19 MAR 2026 - 23:47h.

La normativa deja claro que portar este dispositivo no exime de cumplir con las obligaciones documentales básicas

No llevar la Baliza V-16 en el lugar correcto te puede costar 200 euros

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La Dirección General de Tráfico ha reforzado su mensaje sobre la documentación obligatoria que debe acompañar a cualquier conductor, subrayando que su ausencia puede derivar en sanciones económicas. En este contexto, la creciente popularidad de la baliza V-16 como sustituto de los triángulos de emergencia ha generado cierta confusión sobre su importancia frente a otros elementos imprescindibles. La normativa deja claro que portar este dispositivo no exime de cumplir con las obligaciones documentales básicas.

Cabe destacar que la baliza V-16 no es un documento, sino un elemento de señalización destinado a mejorar la seguridad en caso de avería o accidente. Su presencia en la guantera o en el vehículo resulta recomendable, especialmente teniendo en cuenta que en los próximos años sustituirá definitivamente a los triángulos. Sin embargo, su uso o tenencia no tiene ningún efecto legal en lo relativo a la documentación exigida por las autoridades.

En cambio, el permiso de circulación sigue siendo uno de los documentos fundamentales que deben llevarse siempre en el vehículo. Este documento acredita que el coche está correctamente registrado y autorizado para circular. No disponer de él en el momento de un control puede acarrear sanciones, independientemente de que el vehículo cumpla con el resto de requisitos técnicos o de seguridad.

Además del permiso de circulación, también resulta obligatorio contar con la tarjeta de inspección técnica en vigor, así como con un seguro activo. Aunque algunos de estos datos pueden ser verificados telemáticamente por los agentes, la normativa continúa exigiendo que el conductor pueda acreditar la situación legal del vehículo.

La confusión entre seguridad y obligación legal

Por otro lado, la introducción progresiva de nuevas tecnologías como la baliza V-16 ha contribuido a generar interpretaciones erróneas entre los conductores. Su diseño, pensado para mejorar la visibilidad sin necesidad de abandonar el vehículo, responde a criterios de seguridad vial, pero no sustituye en ningún caso a la documentación obligatoria.

Lo destacable en este caso es que la DGT insiste en diferenciar claramente entre elementos recomendables y requisitos legales. Mientras que la ausencia de la baliza no conlleva actualmente una sanción directa en todos los supuestos, la falta de documentación sí está tipificada como infracción.

Este escenario pone de manifiesto la importancia de mantener actualizados y disponibles los documentos del vehículo en todo momento. La digitalización ha facilitado ciertos procesos, pero no elimina la responsabilidad del conductor de cumplir con las exigencias legales vigentes.

En definitiva, la presencia de dispositivos de seguridad como la baliza V-16 no compensa la ausencia de documentos esenciales. La normativa establece prioridades claras, y el cumplimiento de las obligaciones administrativas sigue siendo un aspecto clave para evitar sanciones en carretera.