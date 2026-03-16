La alternativa que, para la mayoría, es más atractiva al Toyota C-HR

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 19:47h.

La opción elegante para urbanitas buscan un SUV con espacio

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

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El segmento de los SUV híbridos compactos es uno de los más competidos del mercado. En él destacan modelos muy conocidos, pero también propuestas que sorprenden por su equilibrio entre diseño, eficiencia y precio. Uno de los que más está dando que hablar es el Kia Niro, un SUV que muchos consideran una alternativa muy interesante al Toyota C-HR.

El Niro apuesta por una imagen moderna, con líneas limpias y una silueta muy reconocible. Su carrocería mide 4.420 mm de largo, 1.825 mm de ancho y 1.560 mm de alto, unas dimensiones que lo sitúan en el corazón del segmento. Además, cuenta con una distancia entre ejes de 2.720 mm, lo que se traduce en un interior amplio y cómodo.

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La alternativa al Kia Sportage para urbanitas

El espacio es uno de sus argumentos más sólidos. El maletero ofrece 451 litros de capacidad, una cifra superior a la de muchos rivales directos. Si se abaten los asientos traseros, el volumen total puede alcanzar 1.445 litros, lo que permite transportar equipaje, bicicletas o material de ocio con bastante facilidad.

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Atención al precio de acceso a la gama. Aunque su tarifa oficial supera los 32.000 euros, en la web de la marca puede encontrarse desde unos 25.000 euros, lo que lo convierte en una opción muy competitiva dentro del segmento híbrido.

Por estos precios, te llevas una versión que, bajo el capó, monta un sistema híbrido autorrecargable muy eficiente. Combina un motor de gasolina 1.6 GDI con un motor eléctrico, logrando una potencia total de 138 CV y un par máximo de 265 Nm. Todo ello se gestiona mediante un cambio automático de seis velocidades y tracción delantera.

Consumo ridículo y equipamiento muy muy top

En carretera ofrece un comportamiento equilibrado. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Pero su gran virtud es la eficiencia. El consumo medio se sitúa alrededor de 4,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy competitiva para un SUV de este tamaño.

El equipamiento también es un punto fuerte. Incluso en el acabado Concept, el modelo ya incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, climatizador automático y un sistema multimedia con pantalla de 10,25 pulgadas. También dispone de Android Auto y Apple CarPlay, facilitando la conectividad con el smartphone.

En materia de seguridad incorpora numerosas ayudas a la conducción. Entre ellas destacan el asistente de mantenimiento de carril, el sistema de frenada automática con detección de peatones, sensores de aparcamiento traseros y asistente de luces de carretera. Tecnologías que mejoran la comodidad y la seguridad al volante.