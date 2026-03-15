El SUV que muchos prefieren antes que el Toyota Yaris Cross por su diseño y equipamiento

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 18:52h.

No solo Toyota sabe hacer SUVs urbanos híbridos y eficientes

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

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El Toyota Yaris Cross es uno de los SUV urbanos híbridos más populares del mercado. Destaca por su eficiencia, su tamaño compacto y la conocida fiabilidad de Toyota. Sin embargo, dentro del mismo segmento existen alternativas muy interesantes que ofrecen más diseño, más equipamiento y un interior más amplio.

Una de esas alternativas es el Renault Captur, un modelo que ha sido recientemente renovado. El SUV francés estrena un diseño más moderno y tecnológico. El frontal es más expresivo y la iluminación LED refuerza su imagen. Para muchos conductores, el Captur resulta más atractivo que el Yaris Cross.

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El SUV de Renault que eligen los urbanitas

También ofrece unas dimensiones muy equilibradas. El Renault Captur mide 4.239 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.639 mm. Gracias a ello dispone de un interior bastante espacioso. El maletero alcanza 487 litros, ampliables hasta 1.596 litros, una cifra muy destacada en el segmento.

Dentro del mercado compite con modelos como el Opel Mokka, el SEAT Arona, el Toyota Yaris Cross o el Volkswagen T-Roc. Frente a ellos, el Captur destaca por su combinación de diseño, equipamiento y una conducción muy equilibrada.

160 CV de potencia y un consumo ridículo

Está disponible en cuatro opciones mecánicas. Pero la versión que compite directamente con el Yaris Cross es la híbrida HEV. Utiliza un sistema E-Tech basado en un motor gasolina 1.6 combinado con tecnología eléctrica. En conjunto desarrolla 160 CV y 255 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza 170 km/h.

Además, presume de una buena eficiencia. El consumo medio homologado es de 4,4 litros cada 100 km, una cifra muy competitiva dentro de los SUV híbridos. Esto lo convierte en una opción interesante para quienes buscan un coche práctico para el día a día.

El precio también es uno de sus argumentos. El Renault Captur híbrido parte desde 27.075 euros al contado o 24.738 euros financiado. El Toyota Yaris Cross, por su parte, arranca aproximadamente en 27.500 euros, por lo que la diferencia es notable.

El equipamiento también está a buen nivel. Incluye el sistema multimedia openR link con pantalla de 10,4 pulgadas, cuadro digital, cámara trasera y numerosos asistentes de seguridad. Todo ello convierte al Renault Captur en uno de los SUV urbanos más completos y atractivos del momento.