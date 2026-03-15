Ni BMW ni Yamaha: la trail accesible para viajes largos

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 12:22h.

Se puede seleccionar el color que más te guste entre dos opciones distintas, que son el Azul Zephyr y el Negro Nébula

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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Si lo que te apetece es conseguir una moto trail accesible, a la que no le falte de nada, y enfocada en poder hacer viajes largos sin tener que preocuparte por absolutamente nada, no hace falta que busques en BMW ni en Yamaha. Hemos encontrado una alternativa que es igual de interesante y que no tiene absolutamente nada que envidiarle a ninguna, como es el caso de la CF Moto 800 MT-X, que nos ha dejado sin palabras nada más verla, y que es la referente fuera del asfalto, y también encima del mismo.

Tiene unos componentes preparados incluso para los entornos más extremos, y sus ajustes en el motor le permiten obtener el mejor desempeño posible. Además, se puede seleccionar el color que más te guste entre dos opciones distintas, que son el Azul Zephyr y el Negro Nébula. El motor de este modelo es un bicilíndrico en línea, que incorpora un doble eje equilibrado y permite reducir al máximo sus vibraciones. Además, tiene una fiabilidad asombrosa, así que no hace falta que le hagas muchos mantenimientos.

Cuenta con embrague anti-rebote, acelerador electrónico y shifter de serie, y rinde a una potencia máxima de 91 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par motor de 85,5 Nm a 6.500 rpm. No le falta de nada si hablamos de equipamiento, gracias al IMU de seis ejes firmado por Bosch, con control de tracción, pantalla TFT de 7”, ABS en curva, tres modos de conducción, control de crucero y monitorización de presión de los neumáticos. Y su depósito de combustible de 22,5 litros de capacidad asegura una impresionante autonomía.

Es tu oportunidad para conseguir esta CF Moto 800 MT-X

No puedes tener muchas dudas antes de conseguir esta CF Moto 800 MT-X, pues su precio está al alcance de todos los bolsillos prácticamente, al costar unos razonables 7.995 euros.