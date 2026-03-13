La DGT avisa que tapar el espejo interior con la bandeja trasera cuesta 200 euros

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 13:24h.

Distancia de seguridad de la DGT

Una acción habitual que puede acabar en multa

Tapar el espejo retrovisor interior colocando objetos sobre la bandeja trasera del coche puede suponer una multa de 200 euros. La Dirección General de Tráfico recuerda que cualquier elemento que reduzca la visibilidad del conductor constituye una infracción, especialmente cuando afecta a uno de los sistemas básicos de control del tráfico que circula por detrás del vehículo.

La bandeja trasera es un espacio que muchos conductores utilizan para dejar mochilas, abrigos, cajas u otros objetos cotidianos. Sin embargo, cuando estos elementos alcanzan suficiente altura como para impedir la visión a través del espejo interior, la conducción deja de cumplir las condiciones de seguridad exigidas por la normativa de tráfico.

En este sentido, la legislación establece que el conductor debe mantener en todo momento un campo de visión adecuado hacia el exterior. La visibilidad no solo depende del parabrisas o de los espejos laterales, sino también del espejo retrovisor interior, que permite controlar el tráfico posterior de forma directa y anticipar maniobras de adelantamiento o cambios de carril.

Cuando la bandeja trasera está ocupada por objetos que sobresalen y bloquean esa visión, el vehículo pierde una parte importante de su capacidad de observación. Esto puede dificultar la detección de otros vehículos, motocicletas o ciclistas que circulan por detrás, especialmente en vías rápidas o en situaciones de tráfico intenso.

Una práctica habitual que puede acabar en sanción

Lo destacable en este caso es que se trata de una práctica bastante extendida entre los conductores. Utilizar la bandeja trasera como espacio adicional para transportar objetos parece algo inofensivo, pero en realidad puede generar un riesgo evidente para la seguridad vial.

Además del problema de visibilidad, los objetos colocados en esta zona pueden desplazarse durante una frenada brusca o en caso de accidente. En ese momento se convierten en elementos peligrosos dentro del habitáculo, ya que pueden salir despedidos hacia los ocupantes del vehículo.

Por otro lado, la normativa de tráfico contempla sanciones cuando el conductor no mantiene las condiciones necesarias de visibilidad o cuando transporta objetos de forma incorrecta dentro del vehículo. En el caso concreto de tapar el espejo retrovisor interior con objetos situados en la bandeja trasera, la sanción económica asciende a 200 euros.

Este tipo de advertencias forman parte de las campañas habituales de la DGT para recordar la importancia de mantener una conducción segura. Mantener despejada la bandeja trasera y evitar colocar objetos que superen la altura de los reposacabezas es una medida sencilla que contribuye a conservar una visibilidad correcta durante la conducción.