Menos de 4 litros cada 100 km y la fiabilidad indiscutible de Toyota

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

El Toyota Yaris vuelve a colocarse en el radar de quienes buscan un utilitario híbrido sensato. No es el más grande. Tampoco el más llamativo. Pero ahora cuesta casi lo mismo que un MG ZS y ofrece algo clave: etiqueta ECO, menor consumo y un equipamiento muy completo.

El Yaris mide 3.940 mm de largo, 1.745 mm de ancho y 1.500 mm de alto. La batalla es de 2.560 mm. El maletero ofrece 286 litros. No compite por tamaño. Compite por eficiencia y tecnología. Frente a rivales como el Renault Clio, el MG3 Hybrid+ o el Mazda2 Hybrid, su propuesta es clara.

Así es el Toyota Yaris más barato

Bajo el capó monta un sistema HEV autorrecargable. Combina un motor de gasolina 1.5 litros con uno eléctrico. En conjunto entrega 116 CV y 120 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio automático y tracción delantera. El consumo medio homologado es de solo 3,8 l/100 km. Muy bajo.

En ciudad brilla especialmente. Circula en modo eléctrico durante buena parte del trayecto. Es silencioso. Es suave. Y no necesita enchufe. Esa es su gran ventaja frente a otras opciones. Además, mantiene costes de uso contenidos.

Una rebaja que deja un precio casi de low cost

El precio es el argumento definitivo. Sobre catálogo parte desde 23.873 euros, pero actualmente se anuncia desde 21.500 euros al contado o 20.300 euros financiado. Hablamos de una rebaja cercana a 3.500 euros respecto a tarifa inicial. Una cifra que lo deja en territorio muy competitivo y que, para todo lo que ofrece, es más propia de un low cost. El MG ZS Hybrid+ arranca en 22.340 euros al contado o 19.840 euros financiado. Es más grande. Sí. Pero el Yaris ofrece mejor dotación de serie y una trayectoria mecánica muy contrastada. La fiabilidad híbrida de Toyota es un punto fuerte.

En acabado Active Plus incluye siete airbags, control de estabilidad, climatizador manual, alerta de cambio de carril y llantas de aleación. También suma SmartBeam, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, USB y seis altavoces. Con etiqueta ECO, consumo mínimo y descuento aplicado, este Toyota es una compra inteligente.