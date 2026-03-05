Alfa Romeo Spider: 60 años del descapotable que se convirtió en un mito

Uno de los modelos más influyentes del automóvil europeo, emblema universal del estilo de vida a cielo abierto

Símbolo de diseño, cine y cultura popular que trascendió las carreteras

Hace 60 años nacía uno de los coches más reconocibles de la historia del automóvil: el Alfa Romeo Spider. Presentado en 1966 y producido durante casi tres décadas sin interrupción, el modelo consolidó la tradición descapotable de Alfa Romeo y elevó el concepto de conducción emocional a una dimensión cultural que superó ampliamente el ámbito del motor.

Diseñado por el célebre estudio Pininfarina, el Spider representó la síntesis perfecta entre elegancia italiana, deportividad accesible y placer de conducción. Popularmente conocido como “Duetto” o “Osso di Seppia” por su silueta elipsoidal, el modelo capturó desde el inicio una personalidad única que lo diferenciaba de cualquier rival de su época.

La historia del Spider no puede entenderse sin la influencia de Max Edwin Hoffman, el importador estadounidense que décadas antes había impulsado la creación del Giulietta Spider al intuir el potencial comercial de los descapotables europeos en la costa oeste de Estados Unidos. Aquella visión sentó las bases para el nacimiento del nuevo roadster, concebido para combinar diseño refinado y espíritu deportivo.

El debut del 1600 Spider fue tan teatral como innovador. Presentado a bordo del transatlántico Raffaello durante un viaje hacia Nueva York, el coche simbolizaba una nueva idea del lujo italiano moderno, anticipando el concepto global del “Made in Italy”. Aunque su denominación oficial respondía a cuestiones comerciales, el público adoptó rápidamente el nombre “Duetto”, que acabaría definiendo su identidad popular.

El cine consagra al “Duetto”

La consagración definitiva llegó gracias al cine. En 1967, un joven Dustin Hoffman condujo un Spider rojo en la película 'El Graduado', acompañado por la música de Simon & Garfunkel. Aquella escena transformó el coche en símbolo generacional de libertad y juventud. El impacto cultural fue inmediato y duradero, consolidando su estatus de objeto de deseo internacional.

El Spider también conquistó a grandes personalidades. El actor y apasionado del motor Steve McQueen elogió su comportamiento equilibrado y su belleza, mientras el campeón mundial Muhammad Ali personalizó su unidad con la matrícula “Ali Bee”, reforzando la conexión entre el modelo y la cultura popular.

Más allá del glamour, el Spider destacó por su avanzada ingeniería. Heredaba la mecánica del Giulia Sprint GT Veloce, con un motor de aleación ligera de 1.570 cc y 109 CV. Gracias a un peso inferior a los 1.000 kilogramos, ofrecía prestaciones ágiles y una conducción directa que reforzaba la conexión entre conductor y carretera, rasgo distintivo de Alfa Romeo.

Su éxito comercial permitió una longevidad excepcional: permaneció en producción durante 28 años y evolucionó a través de cuatro generaciones. Desde el original “Osso di Seppia” hasta el “Coda Tronca” de 1969, la versión “Aerodinamica” de los años ochenta y la refinada cuarta serie de los noventa, el modelo mantuvo intacta su esencia mientras se adaptaba a nuevas tendencias.

Con más de 124.000 unidades vendidas, el Spider se convirtió en el Alfa Romeo más longevo de la historia y en uno de los descapotables europeos más influyentes del siglo XX. Seis décadas después, continúa representando una idea atemporal: conducir no solo como medio de transporte, sino como expresión de libertad, belleza y pasión italiana.