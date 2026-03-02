Coches y Motos 02 MAR 2026 - 18:06h.

La batería no siempre es sinónimo de problemas en un eléctrico

Un Hyundai Ioniq 5 ha alcanzado los 580.000 kilómetros manteniendo el 87% de la capacidad original de su batería. El dato, confirmado tras ese recorrido acumulado, sitúa a este modelo eléctrico como un ejemplo concreto de alta durabilidad dentro del uso intensivo y continuado.

El vehículo, sometido a un kilometraje muy superior a la media habitual, conserva más de ocho décimas partes de su capacidad energética inicial. La cifra implica una degradación del 13% tras más de medio millón de kilómetros, un registro especialmente significativo por el volumen de uso acumulado.

En términos prácticos, mantener el 87% de batería supone que la autonomía disponible sigue siendo elevada, con una pérdida contenida respecto a las cifras originales. El funcionamiento del sistema eléctrico no ha presentado una caída brusca de rendimiento, sino una reducción progresiva acorde al desgaste natural de los ciclos de carga y descarga.

Este caso concreto corresponde a un Hyundai Ioniq 5, modelo que cuenta con arquitectura eléctrica específica y sistemas de gestión térmica diseñados para optimizar la estabilidad de la batería a largo plazo. La gestión electrónica y el control de temperatura son factores determinantes para minimizar la degradación en recorridos prolongados.

580.000 kilómetros con un 87% de capacidad

Alcanzar 580.000 kilómetros supone situarse muy por encima del ciclo de vida habitual de la mayoría de vehículos en circulación. En un automóvil de combustión interna, un kilometraje de ese nivel suele implicar intervenciones mecánicas relevantes, sustitución de componentes clave y un desgaste acumulado en múltiples sistemas sometidos a fricción constante.

En este sentido, el dato del 87% de capacidad en el Hyundai Ioniq 5 refleja un comportamiento estable del elemento central del vehículo eléctrico: la batería. La pérdida registrada se mantiene dentro de un margen moderado pese al uso intensivo, lo que permite conservar un nivel operativo elevado.

Por otro lado, un motor térmico que supere los 500.000 kilómetros acostumbra a presentar un desgaste notable en elementos como distribución, sistema de inyección, turbo, transmisión o embrague. La acumulación de kilómetros afecta de forma directa al rendimiento mecánico general y a la fiabilidad global del conjunto.

El caso de este Hyundai Ioniq 5 aporta un dato concreto tras 580.000 kilómetros reales: una batería con el 87% de su capacidad original. La cifra resume el comportamiento de este vehículo eléctrico a muy largo plazo y refleja el nivel de resistencia alcanzado por la tecnología actual en condiciones de uso continuado.