Este SUV con etiqueta ECO cuesta 5.000 euros menos y tiene más maletero que el Nissan Qashqai

El MG HS 2025 se ha convertido en una de las grandes sorpresas del segmento SUV. Nod eja de sumar ventas. Ofrece un alto nivel de tecnología. Y mantiene un precio muy competitivo. Entre sus rivales también figuran o el Toyota RAV4 y el Kia Sportage. Frente a ellos, el MG apuesta por una combinación de diseño atractivo, buen equipamiento, correcta eficiencia y un precio ajustado. Es un SUV pensado para quien busca mucho coche por menos dinero.

Este SUV mide 4.655 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.664 mm de alto. La batalla alcanza los 2.765 mm. Es más grande que muchos rivales directos. Y eso se nota por dentro. Uno de sus puntos fuertes es el maletero. Ofrece 507 litros de capacidad mínima. Puede alcanzar los 1.484 litros con los asientos abatidos. Supera así al Nissan Qashqai, que se queda en 504 litros. Puede parecer poca diferencia. Pero en el día a día cuenta. Sobre todo en viajes familiares.

El MG HS más vendido es el Hybrid+

La versión que está arrasando es la HEV, híbrida autorrecargable llamada Hybrid+. Parte desde 27.340 euros financiados o 32.840 euros al contado. Teniendo en cuenta que su precio sobre catálogo es de 33.174 euros, estamos hablando de descuentos que rondan los 5.000 euros. El Qashqai HEV de 190 CV arranca en 30.475 euros financiados.

En el apartado mecánico combina un motor gasolina 1.5 de 143 CV con un propulsor eléctrico de 199 CV. La potencia conjunta es de 224 CV y 340 Nm de par máximo. Utiliza una caja automática de dos velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Su velocidad máxima es de 190 km/h.

Un equipamiento que nada tiene que envidiar de rivales que se suponen superiores

Homologa un consumo medio de 5,5 l/100 km y emisiones de 126 g/km según ciclo WLTP. La batería de 1,8 kWh permite circular en modo eléctrico en determinadas situaciones. Y cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Más ventajas fiscales. Más libertad en ciudad.

En equipamiento, desde el acabado Comfort incluye faros Full LED, llantas de 19 pulgadas y doble pantalla de 12,3 pulgadas. Incorpora Android Auto, Apple CarPlay e iSMART Lite con navegador. Añade el paquete MG Pilot con 13 asistentes de conducción. Un SUV amplio. Potente. Bien equipado. Y claramente más rentable que muchos de sus rivales.