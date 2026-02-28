BMW F 900 GS, más atractiva y, para muchos, mejor que la Honda Africa Twin

Coches y Motos 28 FEB 2026 - 21:43h.

No tiene nada que envidiar a la Honda Africa Twin, ni a ninguna otra moto del mismo estilo

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

En BMW no dejan de presentar motos que son una maravilla, y el último modelo en el que nos queremos detener para poder analizar a fondo todos los detalles que ofrece es la F 900 GS. No nos cabe ni la más mínima duda de que es una absoluta delicia, y no tiene nada que envidiar a la Honda Africa Twin, ni a ninguna otra moto del mismo estilo. Es realmente atractiva a simple vista, y tiene unas prestaciones y un equipamiento a la altura de las mejores.

Su carrocería adopta una forma ultra deportiva, ideal para que se pueda conducir de pie, y tiene un parabrisas de serie con el tamaño óptimo para su uso enduro. Es ligera y delgada, haciendo que sea realmente fácil y agradable de manejar, y su depósito pesa hasta un 62% menos que un depósito de acero. Gracias a su capacidad de 14,5 litros, te proporciona el combustible suficiente para tus aventuras, y se puede guardar todo lo que te haga falta.

La iluminación es full LED, ofrece dos modos de conducción, y equipa un propulsor bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a una potencia total de 105 CV, un incremento de 10 CV en comparación a la versión anterior. También incluye control dinámico de tracción, DTC, y ABS Pro, que añade modos de conducción adicionales, control de par y control dinámico de la frenada. Y sin dejar de lado la pantalla TFT de 6,5” con conectividad, cubre manos, puños calefactables y más detalles.

Una BMW de lujo por menos de 15.000 euros

Por si todo lo que ya hemos comentado no es suficiente, ahora tienes la oportunidad de adquirir esta BMW F 900 GS por una cifra más que razonable, de tan solo 14.210 euros, que debería de despejar por completo tus dudas.