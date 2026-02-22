El modelo de Toyota con el que no pierdes dinero porque mantiene su valor con el paso de los años

Coches y Motos 22 FEB 2026 - 13:42h.

Fiabilidad, rendimiento, espacio y muy capaz en terrenos complicados

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El Toyota Land Cruiser es mucho más que un todoterreno. Es un icono. Un vehículo pensado para durar décadas. Su fama de fiabilidad es mundial. Y eso tiene una consecuencia clara. Apenas se devalúa con el paso del tiempo. Comprar este modelo es apostar por la seguridad financiera. Porque su valor residual es de los más altos del mercado.

Sus dimensiones imponen respeto. Mide 4.925 mm de largo, 1.980 mm de ancho y 1.860 mm de alto. La batalla alcanza los 2.850 mm, lo que garantiza estabilidad y espacio. El maletero ofrece 640 litros con cinco plazas. Con siete plazas disponibles, mantiene una capacidad funcional. Es un SUV grande y robusto. Preparado para todo tipo de terrenos y necesidades familiares.

El bloque mecánico del Toyota Land Cruiser es uno de los más fiables del mercado

Bajo el capó encontramos un motor diésel 2.8 con 204 CV. Está asistido por un sistema de hibridación ligera. Esto le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. Cuenta con tracción total y cambio automático de 8 velocidades. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,7 segundos. Su velocidad máxima es de 175 km/h. Homologa un consumo combinado de 9,6 l/100 km.

En equipamiento, hay dos acabados disponibles. El de acceso ya incorpora Crawl Control y sistema Multi-Terrain para superar obstáculos difíciles. Añade bloqueo de diferencial trasero y cámara de visión 360º. Dispone de detector de ángulo muerto, sistema pre-colisión y mantenimiento de carril. También integra control de descenso y asistente de arranque en pendiente. Es tecnología pensada para la aventura y para la seguridad diaria.

Equipamiento de modelo premium

En el interior destaca el confort. Integra pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con Toyota Smart Connect. El sistema de audio premium JBL con 14 altavoces eleva la experiencia sonora. Los asientos son calefactables y ventilados. El conductor disfruta de ajustes eléctricos con memoria. Hay climatizador bi-zona, cargador inalámbrico y volante calefactado. Todo transmite sensación de calidad y durabilidad.

En materia de seguridad ofrece un paquete completo. Incluye airbags frontales, anclajes ISOFIX y múltiples asistentes electrónicos. Incorpora reconocimiento de señales, alerta de tráfico cruzado y sensores de aparcamiento con frenado automático. El cuadro digital y el Head Up Display proyectado en el parabrisas facilitan la conducción. Cada detalle está diseñado para proteger a los ocupantes.

Su precio parte desde 87.950 euros al contado o 85.950 euros financiado. Puede parecer elevado. Pero es una inversión inteligente. El Toyota Land Cruiser mantiene su cotización como pocos modelos. Su reputación de resistencia y rendimiento hace que siempre tenga demanda en el mercado de ocasión. Por eso, quien lo compra sabe que no pierde dinero. Con el tiempo, incluso puede revalorizarse.