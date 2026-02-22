Un compacto híbrido asequible empieza a hacer sombra al Toyota Yaris

Coches y Motos 22 FEB 2026 - 01:58h.

195 CV de potencia y menos de 4,4 litros cada 100 km

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El MG3 Hybrid+ ha llegado dispuesto a agitar el segmento. Es un compacto híbrido que apunta directamente al Toyota Yaris híbrido y al Renault Clio E-Tech. Pero juega otra carta. Más potencia y equipamiento, pero a un precio muy ajustado.

Sus proporciones lo sitúan en el corazón del segmento B. Mide 4.113 mm de largo, con una batalla de 2.570 mm. Es más ancho de lo habitual, con 1.797 mm, lo que mejora la sensación de espacio. El maletero ofrece 293 litros, ampliables hasta 983 litros. Correcto para el día a día.

Mucho más potente y barato que sus rivales directos

Bajo el capó es donde marca diferencias. Un Yaris de 116 CV empieza en 24.825 euros. Y un Cllio de 160 CV lo hace en 23.269 €. El MG, en cambio, monta un bloque que combina un motor gasolina 1.5 de 102 CV con uno eléctrico de 136 CV. En conjunto desarrolla 195 CV. Una cifra sorprendente en su categoría. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,0 segundos. Y alcanza 170 km/h.

Puede circular en modo eléctrico hasta 80 km/h en determinadas condiciones. El consumo homologado es de solo 4,4 l/100 km. Eficiente. Silencioso en ciudad. Y con la etiqueta ECO de la DGT. Ventajas fiscales. Acceso sin restricciones a muchas zonas urbanas.

El precio es otro de sus grandes argumentos. Parte de 20.590 euros al contado o 18.090 euros financiados. Se posiciona como una alternativa muy competitiva. Incluso puede considerarse low cost por lo que ofrece. Cuesta algo más que un Dacia Sandero, pero juega en otra liga tecnológica.

Equipamiento de carácter premium

El acabado Standard ya viene muy completo. Incluye pantalla táctil de 10,25 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático y cámara trasera. También suma llantas de 15 pulgadas y luces LED diurnas.

En seguridad tampoco escatima. Dispone de control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal y múltiples airbags. Añade sensores traseros, e-Call y asistente de conducción inteligente. Potente, eficiente y bien equipado. El MG3 empieza a hacer verdadera sombra al Yaris.