Hecho en España y más barato de lo esperado: el coche que cambia el equilibrio del segmento

En sus dos versiones disponibles incluye la etiqueta ECO de la DGT

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

El Renault Austral no es un SUV más. Es un modelo estratégico. Está fabricado en España y representa la nueva etapa tecnológica de la marca. Ocupa el segmento C-SUV, el más competido. Y aquí el precio lo es todo. Por eso sorprende. Porque combina tamaño, tecnología y eficiencia con una tarifa más ajustada de lo habitual. Y eso cambia las reglas.

Mide 4.510 mm de largo, 1.843 mm de ancho y tiene una batalla de 2.667 mm. Proporciones sólidas. Imagen moderna. Buen equilibrio visual. El maletero ofrece 500 litros, ampliables hasta 1.525 litros. Espacio suficiente para viajar en familia. Modularidad real. Uso diario cómodo.

Así es el Renault Austral más barato

La versión de acceso apuesta por un motor gasolina MHEV 1.3 litros. Desarrolla 158 CV y 270 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio automático tipo CVT. Siempre con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos. Alcanza 175 km/h. Y homologa 6,5 l/100 km.

Para quien busca más, existe el HEV e-Tech de 200 CV. Más potencia. Más refinamiento. Tecnología híbrida avanzada. Arranca en 36.617 euros. Pero el MHEV es el que equilibra mejor prestaciones y coste. Y mantiene una conducción suave. Progresiva. Muy confortable.

El precio es uno de sus grandes argumentos. Parte desde 31.963 euros al contado. O 27.324 euros financiados. Una cifra muy competitiva para su tamaño y equipamiento. Aquí es donde realmente aprieta a sus rivales. Porque ofrece más por menos.

Equipamiento top desde las versiones de acceso

El acabado Evolution ya viene completo. Integra openR link de 9 pulgadas con navegación Google y seis altavoces. Suma cuadro digital, cámara trasera y climatizador automático bi-zona. Añade llantas de 17 pulgadas y faros LED Pure Vision. Equipamiento lógico. Bien pensado.

En seguridad no se queda atrás. Incorpora control de crucero adaptativo inteligente, frenada automática con detección de peatones y ciclistas, alerta y prevención de cambio de carril y detector de fatiga. También sensores delanteros y traseros, e-Call y múltiples airbags. Un SUV equilibrado. Hecho en España. Y con un precio que redefine su categoría.