Etiqueta ECO y precio ajustado: el SUV híbrido que empieza a inquietar a un clásico del mercado

155 CV y un consumo ridículo de solo 4,7 litros cada 100 km

Nissan recupera su mejor todoterreno

El Dacia Duster ha dado un paso enorme en su tercera generación. Ya no es solo el SUV barato de siempre. Ahora presume de mejor calidad, más tecnología y un diseño mucho más trabajado. Ha crecido en ambición. Y también en presencia. Sigue siendo racional. Pero ahora resulta más deseable.

Sus proporciones encajan perfectamente en el segmento. Mide 4.343 mm de largo, 1.813 mm de ancho y 1.693 mm de alto. La batalla alcanza los 2.673 mm. Eso se traduce en buen espacio interior. El maletero ofrece 445 litros. Suficiente para el día a día y viajes familiares. Es práctico. Y funcional.

Así es el Dacia Duster más barato

La gama arranca con el conocido 1.0 ECO-G de 100 CV bifuel. Desde 19.490 euros al contado o 18.290 euros financiados, con cuotas de 151 euros al mes. Es interesante. Pero no es el que inquieta a los pesos pesados del segmento. El que realmente marca la diferencia es el híbrido completo HEV.

Y así es el mejor Dacia Duster

El 1.6 Hybrid de 155 CV es la clave. Entrega 172 Nm de par máximo. Va asociado a cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Alcanza 180 km/h. Y homologa solo 4,7 l/100 km. Tiene etiqueta ECO. Y eso cambia las reglas.

El precio es el argumento definitivo. Parte desde 26.290 euros al contado. O 24.790 euros financiados, con cuotas de 215 euros al mes. Muy por debajo de modelos como el Nissan Qashqai híbrido, que supera con facilidad los 30.000 euros. Ahí empieza la incomodidad para los clásicos.

El acabado Expression, segundo escalón de la gama, ya es completo. Incorpora pantalla táctil de 10,1 pulgadas con replicación inalámbrica. Cuadro digital de 7 pulgadas. Cámara trasera. Llantas de 17 pulgadas diamantadas. Luces EcoLED. Barras de techo. Diseño cuidado y robusto.

En seguridad tampoco se queda corto. Incluye frenada automática de emergencia, asistente de carril, alerta de fatiga, control de velocidad con reconocimiento de señales y múltiples airbags. También sensor de lluvia, arranque en pendiente y sistema My Safety. Es un SUV equilibrado. Con consumo bajo, etiqueta ECO y un precio que empieza a poner nerviosos a más de un referente del mercado.