El Vespino, el icono de la España de los años 60, está de moda de segunda mano

Batió todo tipo de récords Guinness, y todavía es considerada como una moto de culta

De nuevo se ha puesto de moda el Vespino, que es de las motos más icónicas que se han creado nunca en España, y fue toda una revolución durante la década de los 60. Batió todo tipo de récords Guinness, y todavía es considerada como una moto de culta, que sigue enamorando a todos los amantes de las dos ruedas. Así que vale mucho la pena plantearse de nuevo la posibilidad de adquirirla, para tener en tu garaje una joya de coleccionista, que seguro que se continuará revalorizando.

Este pequeño ciclomotor a pedales fue el buque insignia de la década de los 60, en la que todos los jóvenes tenían una. Era ideal por su bajo coste, su poco mantenimiento y su durabilidad, además de poder manejarse sin problema aunque no tuvieses carné de conducir. Duró más de 30 años en servicio, solamente con algunas pequeñas modificaciones y actualizaciones, y te permitía desplazarte a donde quisieras, y sin preocuparte por nada.

El motor mono cilíndrico de 50 centímetros cúbicos de cilindrada que equipaba era de apenas 3,8 CV, pero fue suficiente para calar en la sociedad, y convertirse en un mito, más que en un simple medio de transporte. Y entre sus versiones se pueden recordar fácilmente la L, la GL, la Super Confort, la GS o la ALX. Ahora, todavía es muy apreciada, y la Vespino sigue siendo famosa pese a la cantidad de generaciones que han transcurrido desde su llegada al mercado.

Las Vespino se venden por 400 euros de segunda mano

Todavía hay gente que se interesa en adquirir una Vespino, ya sea para usarla o simplemente para tenerla como recuerdo, y de segunda mano se han llegado a pagar hasta 400 euros por sus modelos en perfecto estado.