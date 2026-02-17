Fiat, ahora sí, crea el todoterreno más accesible del mercado

Coches y Motos 17 FEB 2026 - 22:48h.

La marca italiana apuesta por una fórmula sencilla, ligera y funcional, fiel al espíritu que convirtió al modelo original

Fiat recupera uno de los conceptos más emblemáticos de su historia reciente con el regreso del Panda 4x4, una propuesta que aspira a convertirse en el todoterreno más accesible del mercado. En un contexto en el que la mayoría de fabricantes han sustituido los 4x4 auténticos por SUV de enfoque urbano, la marca italiana apuesta por una fórmula sencilla, ligera y funcional, fiel al espíritu que convirtió al modelo original en un referente en zonas rurales y de montaña.

No es ningún secreto que el segmento ha evolucionado hacia vehículos más grandes, pesados y costosos, donde la tracción total suele ser opcional y, en muchos casos, más estética que práctica. Frente a esta tendencia, Fiat plantea un modelo compacto que prioriza la eficacia real fuera del asfalto, manteniendo dimensiones contenidas y una concepción claramente utilitaria.

El nuevo Panda 4x4 parte de una base urbana, pero introduce modificaciones clave para reforzar su capacidad todoterreno. La mayor altura libre al suelo, los ángulos específicos de ataque y salida y las protecciones inferiores evidencian un planteamiento técnico pensado para afrontar pistas, caminos embarrados o superficies nevadas con solvencia. Lo destacable en este caso es que no recurre a soluciones complejas ni a potencias desmesuradas para cumplir su cometido.

A nivel estético, el modelo mantiene una imagen robusta y coherente con su orientación. Los pasos de rueda marcados, las molduras protectoras y ciertos detalles específicos lo diferencian claramente de las versiones convencionales, subrayando su carácter campero sin caer en excesos visuales.

Un 4x4 funcional frente a la moda SUV

En el apartado técnico, el sistema de tracción total se concibe como un elemento central del proyecto, no como un simple añadido. Esta configuración permite repartir el par entre ambos ejes cuando la adherencia lo exige, garantizando una motricidad superior en terrenos deslizantes. En este sentido, la sencillez mecánica contribuye tanto a la fiabilidad como a la contención de costes.

El tamaño compacto del Panda 4x4 se convierte en otra de sus grandes virtudes. Su carrocería facilita la circulación por caminos estrechos y entornos donde un todoterreno de mayores dimensiones resultaría poco práctico. Además, su peso moderado favorece el comportamiento en superficies complicadas, donde la ligereza puede marcar la diferencia.

El posicionamiento económico es otro de los pilares de esta propuesta. Fiat busca situarlo en una franja de precio accesible dentro del mercado actual, recuperando la idea de un vehículo 4x4 asequible destinado a quienes realmente necesitan tracción total sin asumir el coste de modelos más grandes y sofisticados.

Por todo ello, el regreso del Panda 4x4 representa una apuesta por la funcionalidad en estado puro. En un panorama dominado por SUV de vocación urbana, Fiat rescata el concepto del pequeño todoterreno eficaz, sencillo y accesible, reafirmando una filosofía que parecía relegada a un segundo plano en la industria actual.