Toyota RAV4 híbrido a precio de SUV generalista, pero con 218 CV y etiqueta ECO

Acaba de estrenar generación para seguir dominando en España y en todo el mundo

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El nuevo Toyota RAV4 acaba de estrenar generación. Evoluciona en diseño. Mejora en tecnología. Refuerza su equipamiento. Pero mantiene intactas sus grandes virtudes: fiabilidad, eficiencia y una durabilidad casi legendaria. Sigue siendo uno de los SUV híbridos más equilibrados del mercado.

Toyota no ha cambiado su filosofía. Si algo funciona, se mejora sin romperlo. El RAV4 continúa apostando por la hibridación autorrecargable, una tecnología probada durante años. Sin enchufes. Sin complicaciones. Con un funcionamiento suave y muy eficiente en ciudad.

A su eficiencia se suma un precio muy atractivo. Apenas ha subido lo que costaba la versión saliente. Lo encuentras en la web de Toyota desde 43.500 euros, situándolo en el territorio de muchos SUV generalistas bien equipados. Pero pocos ofrecen 218 CV híbridos, tanta eficiencia y una reputación tan sólida.

Así es el Toyota RAV4 más barato

La versión de acceso monta un motor 2.5 gasolina combinado con un sistema eléctrico. El resultado son 218 CV de potencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza 180 km/h. Prestaciones más que suficientes para viajes largos o adelantamientos seguros.

El consumo medio homologado es de apenas 4,9 litros cada 100 km. Una cifra muy baja para un SUV de este tamaño. Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT, con todas las ventajas que ello implica en circulación urbana y beneficios fiscales.

Espacio para toda la familia y un equipamiento perfecto para viajes largos

En dimensiones es un SUV amplio. Mide 4.600 mm de largo, 1.855 mm de ancho y 1.685 mm de alto. La altura libre al suelo de 190 mm le da un plus de versatilidad. El maletero de 580 litros es uno de los mayores del segmento. Puede crecer hasta 1.690 litros.

La gama incluye cinco acabados: Business, Advance, Style, Luxury y GR Sport. Desde los niveles iniciales ya incorpora pantalla de 10,5 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect, Apple CarPlay y Android Auto, navegación online y cuadro TFT de 7 pulgadas.