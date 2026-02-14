Nuevo programa de ayudas para comprar una moto eléctrica en España

Coches y Motos 14 FEB 2026 - 09:22h.

Te advertimos de que discrimina a los productos no europeos y a los ciclomotores

Ahora existe un nuevo programa de ayudas para poder comprar una moto eléctrica en España. Se ha implementado un nuevo criterio, por el que hay tres condiciones a cumplir, y ya te advertimos de que discrimina a los productos no europeos y a los ciclomotores. El nombre de este programa de ayudas es el de Plan Auto+, y no parece haber causado una gran satisfacción entre la gente que ya ha tenido la oportunidad de leer la letra pequeña.

Para empezar, porque se olvida de las motos que no se hayan fabricado en Europa, y porque descuida a los ciclomotores o a aquellas motos que no tengan una autonomía de más de 70 kilómetros. Esto ha generado una ola de indignación entre los amantes de los ciclomotores, que no comprenden por qué se siguen quedando fuera. La principal novedad de este Plan Auto+ es la introducción del criterio EEE (eléctrico, económico y europeo), así que la subvención está condicionada a cualquiera de estos tres criterios.

El monto total para la subvención es de 1.100 euros, y el precio de la moto no puede ser superior a los 10.000 euros antes de los impuestos. Cada uno de estos criterios resta o suma un porcentaje de la subvención si se cumple o no la condición, y si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, la ayuda se reduce al 50%, es decir, que se queda en 5.500 euros. En caso de que la moto no sea fabricada en Europa, la ayuda se situará en unos 825 euros.

El problema es que una gran cantidad de motos eléctricas se fabrican en otros continentes, sobre todo, en Asia. Así que para obtener el 100% de la ayuda, te recomendamos echar un ojo a las propuestas de Piaggio, BMW, Fantic, Vespa, Silence o Rieju Ray.