La Zontes 368G, la tercera moto más vendida en España, tiene una alternativa mejor

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 19:02h.

Hemos descubierto una alternativa incluso más interesante que la Zontes 368 G, la que es la tercera moto más vendida en España. A pesar de que tiene una relación calidad-precio muy difícil de mejorar, hay otro modelo al que también merece mucho la pena echar un vistazo, pues estamos convencidos de que no te vas a arrepentir en ningún momento. Nos ha cautivado desde que lo hemos descubierto, y es una inversión segura, sin riesgo y recomendable de hacer.

Porque dentro del catálogo de Zontes, también nos hemos topado con la 350 T, que es una trail compacta, sencilla en su planteamiento, pero ideal para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. Es perfecta para aquellos que buscan un equilibrio entre precio, polivalencia y tamaño, y es todavía más accesible que su hermana mayor, la 368 G. Tiene un peso neto de 177 kilos, y la capacidad del depósito es de 19 litros, lo que se traduce en una gran autonomía.

Tiene un bastidor de acero reforzado, un basculante aluminio de doble brazo y una parte ciclo que no desentona en comparación con las motos japonesas. En el motor, se encuentra un propulsor mono cilíndrico de 348 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia máxima de 39,4 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 32,8 Nm a 7.500 rpm. Está asociado a un cambio de seis marchas con embrague anti-rebote, y declara un consumo de 3,7 litros por cada 100 kilómetros.

Precio de la Zontes 350 T

Y hemos dejado lo mejor para el final, que es el irrisorio precio a desembolsar a cambio de esta Zontes 350 T, de apenas 4.787 euros, lo que es toda una ganga, pues es algo más barata que la 368 G.