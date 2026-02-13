Toyota utiliza la nomenclatura Highlander para lanzar un nuevo SUV de seis plazas

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 02:57h.

La marca japonesa ampliará su gama de eléctricos

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Toyota ha decidido recuperar la denominación Highlander para dar nombre a un nuevo SUV eléctrico de gran tamaño y seis plazas, una maniobra que refuerza su estrategia en el segmento de los todocaminos familiares de cero emisiones. La elección de este nombre no es casual, ya que históricamente ha estado asociada a modelos amplios, confortables y orientados a un uso familiar intensivo.

No es ningún secreto que el mercado demanda cada vez más SUV eléctricos con mayor capacidad interior. Frente a propuestas compactas, este nuevo Highlander se posiciona como una alternativa de dimensiones generosas, diseñada para cubrir las necesidades de familias que buscan espacio sin renunciar a la electrificación. La configuración de tres filas de asientos subraya esa vocación práctica.

El modelo adopta un planteamiento claramente diferenciado dentro de la gama eléctrica de la marca. Su carrocería presenta una estética robusta y moderna, con líneas limpias y una presencia imponente acorde a su tamaño. La aerodinámica también juega un papel relevante, con soluciones que buscan optimizar la eficiencia energética sin comprometer la identidad visual.

La denominación Highlander aporta coherencia a la estrategia global de Toyota, vinculando este nuevo SUV eléctrico con una trayectoria asociada a la versatilidad y al confort. En este sentido, el fabricante refuerza la idea de continuidad, aunque bajo una arquitectura completamente adaptada a las exigencias de la movilidad eléctrica.

Espacio, electrificación y enfoque familiar

El nuevo Highlander se asienta sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, lo que permite integrar el sistema de baterías en el suelo del vehículo. Esta solución no solo mejora el reparto de pesos y el comportamiento dinámico, sino que también libera espacio en el habitáculo, favoreciendo una distribución más eficiente de las seis plazas.

Cabe destacar que la configuración interior prioriza el confort individual, especialmente en la segunda fila, donde los asientos independientes aportan una experiencia más cercana a la de segmentos superiores. La tercera fila, por su parte, está pensada para ofrecer una solución funcional sin comprometer en exceso el espacio de carga cuando no se utiliza.

El apartado tecnológico también cobra protagonismo. El habitáculo incorpora una instrumentación digital avanzada y un sistema multimedia de gran formato, integrando funciones de conectividad y asistentes a la conducción acordes con los estándares actuales del mercado. La digitalización se convierte así en uno de los pilares del modelo.

Por todo ello, el uso del nombre Highlander para este nuevo SUV eléctrico de seis plazas responde a una estrategia clara: consolidar una propuesta familiar de gran tamaño dentro del catálogo eléctrico de Toyota. El modelo amplía la oferta de la marca en un segmento en expansión, combinando espacio, tecnología y cero emisiones bajo una denominación con fuerte reconocimiento internacional.