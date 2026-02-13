Renault tiene, ahora mismo, el coche urbano más atractivo del mercado al mejor precio

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 20:32h.

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Renault ha sabido leer el momento. Y ha acertado de lleno. El nuevo Renault Clio acaba de estrenar generación y vuelve a colocarse en lo más alto del segmento urbano. No por una sola razón. Sino por una combinación muy difícil de igualar: diseño, tecnología, espacio y precio.

Visualmente, el Clio es más atractivo que nunca. Tiene una imagen más moderna y afirmada. Faros afilados. Proporciones equilibradas. Detalles que transmiten calidad. Con 4,12 metros de largo, 1,77 m de ancho y 1,45 m de alto, sigue siendo perfecto para ciudad. Pero ya no parece pequeño.

Quiere seguir siendo el coche más vendido de Renault

La batalla de 2,58 metros se traduce en un interior bien aprovechado. Especialmente en las plazas delanteras. Y el maletero es uno de sus grandes argumentos. 391 litros de capacidad. Muy por encima de la media del segmento. Un dato clave para quien quiere un urbano válido para todo.

Renault lo anuncia desde 18.900 euros, tanto al contado como financiado. Sin trucos. Sin letra pequeña llamativa. Hoy, en el mercado, es muy difícil encontrar un coche que ofrezca tanto por tan poco en este segmento.

Así es el Renault Clio más barato

En lo mecánico apuesta por la lógica. La versión de acceso monta el motor 1.2 TCe de 115 CV y 160 Nm de par. Cambio manual de seis marchas. Tracción delantera. Hace el 0 a 100 km/h en 12,3 segundos. Llega a 180 km/h. Y consume solo 5,0 l/100 km. Suficiente. Eficiente. Muy equilibrado.

El acabado Evolution, ya de acceso, viene sorprendentemente completo. Incluye frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo con Stop&Go, asistente de carril, detección de peatones y ciclistas, sensores traseros, cuadro digital de 7 pulgadas y una pantalla central de 10,1 pulgadas con conectividad inalámbrica.

También suma servicios conectados, actualizaciones por aire, luces LED, elevalunas eléctricos, ISOFIX, auto-hold, ESC y un paquete de ADAS que muchos rivales solo ofrecen en acabados superiores. Todo de serie. Todo útil. Por precio, por equipamiento, por imagen y por equilibrio general. Ahora mismo, Renault tiene el coche urbano más atractivo del mercado. Y, además, al mejor precio.