Más bonita e igual de buena que la Yamaha Ténéré

09 FEB 2026

En Kawasaki no se han querido quedar atrás, y así lo demuestran con la KLE 500

Nos hemos topado con una moto igual de bonita e interesante que la Yamaha Ténéré, que es una de las referencias dentro del sector de las todoterreno. Porque en Kawasaki no se han querido quedar atrás, y así lo demuestran con la KLE 500, un modelo al que se le pueden poner muy pocas reseñas negativas, y que es una oda al buen gusto. Tiene componentes de primera calidad, un diseño simplemente espectacular y un precio acorde a lo que de verdad vale.

Es ideal para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, con una propuesta a la que se le pueden encontrar pocos puntos negativos, por no decir ninguno. Es una moto aventurera, ligera y resistente, con una estructura que se apoya en un chasis multi tubular de acero de alta resistencia, acompañado de una horquilla invertida KYB de cartucho delante y un sistema Uni-Trak con amortiguador regulable detrás. Y se puede conducir tanto de pie como sentado.

El motor de esta KLE 500 es el conocido bicilíndrico en línea, de 451 centímetros cúbicos de cilindrada, un propulsor de ocho válvulas y refrigeración líquida, que es capaz de entregar una potencia de 45 CV de potencia, rozando el límite permitido. El arranque es eléctrico, la refrigeración es líquida, y tiene un embrague asistido y anti-rebote. El cambio es manual de seis velocidades, y tiene ABS desconectable, entre muchas más cosas.

La Kawasaki KLE 500 parte desde los 6.500 euros

En Kawasaki nos han hecho un favor enorme, pues le han colocado a esta KLE 500 un precio irrisorio que es hasta difícil de creer, ya que tan solo cuesta 6.500 euros. Por todo esto, es obvio que es una alternativa muy interesante para la Yamaha Ténéré.