Voge coloca tres modelos entre las motos más vendidas en España y supera a Honda y Yamaha

Coches y Motos 07 FEB 2026 - 19:29h.

Refleja el auge de las compañías chinas, gracias a la fiabilidad y calidad

El nuevo scooter de Voge te va a enamorar por su diseño

En Voge siguen creciendo a pasos agigantados, y así se demuestra con la increíble cantidad de ventas que registra. Porque año tras año, sus números no dejan de multiplicarse, y ya han logrado colocar tres modelos entre las motos más vendidas dentro de España, superando a Yamaha y a Honda en motos de marchas. Esto tan solo refleja el auge de las compañías chinas, gracias a la fiabilidad y calidad de sus componentes, y a sus asumibles precios.

En términos generales, es evidente que Yamaha y Honda siguen estando por encima de Voge, gracias a su reputación y a la increíble cantidad de ejemplares que tienen, y de todos los tipos. No solamente venden scooters, sino que también tienen motos trail, naked y deportivas, y de todas las cilindradas posibles. Por lo tanto, al tener tanto catálogo, es lógico que tengan más matriculaciones. Pero es que en Voge no se quedan muy atrás.

Así lo acreditan los números del mes de enero. Honda se mantuvo en lo más alto del ranking, con 3.300 unidades vendidas, mientras que Yamaha se quedó en 2.000. Y ahí ya aparece Voge, con un total de 1.602 matriculaciones, superando a todas las fábricas europeas, y a otras japonesas como Kawasaki o Suzuki. Y, también, al resto de marcas chinas que ejercen competencia, como es el caso de CF Moto, de QJ Motor o de Zontes, entre otros.

Voge, líder en ventas de motos de marchas

Pero si únicamente contáramos las ventas de motos de marchas, dejando de lado a scooters, en Voge liderarían la clasificación, con cerca de 1.500 unidades, por encima de Honda, que se quedó en unas 1.100, de Yamaha, que no pasó de las 900, o de Kawasaki, que no superó las 700.