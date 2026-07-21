Definidas las semifinales de la Supercopa Endesa: Valencia Basket-Barça y Baskonia-Joventut

Agencia EFE 21 JUL 2026 - 12:22h.

Kosner Baskonia-Asisa Joventut y Valencia Basket-Barça serán los duelos de semifinales de la Supercopa

Valencia Basket contraataca y hace una oferta al canterano del Real Madrid Eli John Ndiaye

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MadrdKosner Baskonia-Asisa Joventut y Valencia Basket-Barça serán los duelos de semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputarán el 19 y 20 de septiembre próximos en el Palau Olímpic de Badalona.

El sorteo de la competición, que reúne a Joventut como anfitrión, Baskonia como vencedor de la Copa del Rey y a Valencia Basket y Barça como ganador y finalista, respectivamente, de la Liga Endesa, se ha celebrado este martes en el Museo de Badalona y ha contado como mano inocente con la exnadadora Mireia Belmonte, hija predilecta de la ciudad.

Durante el acto, el presidente de la ACB, Antonio Martín, ha destacado el atractivo que ha ido adquiriendo, con el paso de las temporadas, la Supercopa Endesa como el torneo que estrena cada año el nuevo curso del baloncesto profesional en España.

"Son cuatro equipos a los que tendremos que descubrir en muchos casos. Y esa es para mí la parte más divertida de la Supercopa: ver cómo se rehacen esos equipos, como empiezan proyectos nuevos. Es el torneo de pretemporada que nos va a enseñar qué plantillas y que propuestas de baloncesto hace cada entrenador", ha afirmado Martín.

Valencia Basket, vigente campeón del torneo

Y es que tanto Valencia, que además es el vigente campeón del torneo, como Barça, Baskonia y Joventut presentarán numerosos cambios respecto a los equipos con los que compitieron la pasada temporada, una profunda renovación deportiva que, en el caso de los dos primeros, también afectará al banquillo.

Antonio Martín ha estado acompañado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la otra mano inocente del sorteo y del que ha destacado su implicación: "Él siempre está peleando por traer eventos a Badalona y hacer de esta ciudad una continuidad de la cuna del baloncesto".

Badalona, nueva sede

De hecho, Badalona ya fue la sede de la última Copa del Rey, y García Albiol se ha mostrado convencido de que la ciudad catalana, que sustituye a Málaga como sede del torneo, organizará "la mejor edición de la historia".

Como siempre, el objetivo, según ha apuntado el alcalde del consistorio badalonés es "posicionar en el mapa nacional e internacional" a Badalona como "una ciudad con ganas de acoger acontecimientos que le den proyección".

"Queremos que resulte imposible pensar en baloncesto y no pensar en Badalona", ha sentenciado García Albiol, quien ha destacado la responsabilidad que supone para la ciudad albergar "una competición de prestigio que cada año va a más y que sirve para arrancar la temporada"