David Torres 14 JUN 2026 - 01:01h.

Valencia Basket se apunta el 2-0 en semifinales ante el Joventut (90-76)

La semifinal de la Liga Endesa se traslada a Badalona para el tercer partido ante Asisa Joventut

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BarcelonaEl Asisa Joventut está obligado a ganar este domingo (20:00 CET) en el Olímpic para evitar la eliminación y forzar el cuarto partido de las semifinales de la Liga Endesa frente al Valencia Basket, que partía como el favorito en la serie y que se clasificará para la final por la vía rápida en caso de victoria.

El conjunto catalán estuvo cerca de robar el factor pista en el primer partido en el Roig Arena (118-117), pero se vio superado claramente en el segundo encuentro en terreno 'taronja' (90-76). Si los verdinegros ganan este domingo, el siguiente duelo se jugará el martes, también en Badalona a la misma hora. Si hubiera un quinto choque, sería en el Roig Arena el jueves 18.

Cómo y dónde ver el Joventut - Valencia Basket, tercer partido de la semifinal acb

El primer equipo masculino de Valencia Basket viaja a Badalona para afrontar el tercer partido de su eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa ante el Asisa Joventut (domingo 14, 20:00h, Olímpic Badalona, DAZN/Movistar+/Esport 3/Orange/Vodafone TV) tras hacer valer el factor cancha en los dos primeros partidos para viajar con un valioso 2-0 en su casillero tras conseguir extender su buena dinámica hasta las ocho victorias consecutivas en competición nacional. El equipo taronja tendrá en este choque la primera de las tres oportunidades de las que dispondrá para intentar sacar el pase a su cuarta final de la Liga Endesa en una de las pistas que históricamente peor se le han dado en competición nacional y en la que ha perdido en siete de sus últimas nueve visitas. Pese a los precedentes negativos, incluyendo la derrota en el único partido jugado en Badalona esta temporada por 90-87, Valencia Basket contará con el apoyo de más de 250 aficionados taronja que viajarán en cuatro autobuses para estar al lado de su equipo. Y aunque no se ha encontrado de manera muy frecuente con una ventaja de 2-0 en una serie al mejor de cinco en su trayectoria en el Playoff de competición nacional, las dos ocasiones en las que tuvo esta renta supo cerrar la eliminatoria en el tercer partido. En caso de volver a conseguirlo, los hombres de Pedro Martínez igualarían la mejor racha de triunfos consecutivos en Playoff que marcaron la temporada pasada. El equipo taronja se ha desplazado a Badalona con tres bajas confirmadas por las lesiones de Nate Reuvers, Josep Puerto y Xabi López-Arostegui.