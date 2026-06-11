David Torres Valencia, 11 JUN 2026 - 17:34h.

Valencia Basket saca la casta en la prórroga para doblegar al Joventut en el primer partido de semifinales (118-117)

Valencia Basket repite en Roig Arena para el segundo partido de semifinales ante el Asisa Joventut

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El Roig Arena acogerá este viernes el segundo partido de la semifinal entre el Valencia Basket y el Asisa Joventut en el que los locales tienen de su lado el colchón que les da el triunfo en el primer duelo, un mejor físico y el factor cancha, frente al buen momento de juego de los visitantes, que confirmaron además el miércoles tener un plan sólido para competir por el triunfo. El duelo inaugural tuvo que decidirse en una igualada prórroga en la que dos tiros libres del dominicano Jean Montero y una buena defensa final del equipo 'taronja' sobre Cameron Hunt establecieron el 118-117 final.

En el caso del Valencia, el triunfo fue un premio a su tenacidad pese a jugar incómodo y, sobre todo, a su capacidad de anotación casi en cualquier circunstancia. Eso sí, el conjunto de Pedro Martínez perdió por un esguince en un tobillo a Nate Reuvers, que está casi descartado para este segundo duelo.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Asisa Joventut, segundo partido semifinales ACB

El primer equipo masculino de Valencia Basket repite frente a su público para afrontar el segundo partido de su eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa ante el Asisa Joventut (viernes 12, 20:00h, Roig Arena, DAZN/Movistar+/Orange/Vodafone TV) tras conseguir sumar el primer punto de la serie en un partido memorable en el que se impuso por 118-117 tras una prórroga. El equipo taronja consiguió in extremis mantener abierta su buena dinámica de resultados para subirla a siete triunfos consecutivos, además de proteger la buena racha como local ante este rival que ha ido consiguiendo en las últimas temporadas. Pero necesitará recuperar lo mejor posible y usar la energía extra que le otorgue el pabellón para realizar otro esfuerzo titánico y tratar de minimizar la excelente versión ofensiva que ha demostrado el equipo verdinegro en los últimos dos partidos, donde ha anotado 107 puntos de media con 16 triples anotados de promedio con un excelente 48,4% de acierto.

Aunque se ha impuesto en los tres precedentes disputados en el Roig Arena hasta el momento, en todos ellos ha sufrido para poder cerrar el triunfo tanto en la liga regular acb (102-90), en los cuartos de Copa del Rey (95-84) y especialmente en el primer partido de esta serie. El pívot Nate Reuvers, que tuvo que abandonar la pista cuando apenas llevaba 15 segundos sobre el parquet en el primer partido, tiene prácticamente imposible estar en este choque por una lesión en el tobillo izquierdo, por lo que su ausencia se unirá a las ya conocidas de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto.